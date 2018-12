Jules Werner liebt Popmusik, die unkonventionell ist und sich nicht nach Trends richtet. Der Münchner kombiniert Autotune und Trap mit klassischen Pop-Hooks – als wenn Yung Hurn am Zaubertrank von Bilderbuch gesippt hätte.

Was man wissen muss...

Hadern im Sternenhagel haben Mitte der 2010er-Jahre einen neuen Ansatz für deutschsprachige Popmusik erschaffen, nämlich eine Kreuzung aus NDW-Kitsch und Synthie-Pop. Weil es um Hadern im Sternenhagel momentan etwas ruhiger geworden ist, hat Sänger Julian das Soloprojekt Jules Werner gegründet.

Sein Problem ist...

… dass Jules Werner von Synthies und Drum-Machines genervt war. Auf der Suche nach neuen Inspirationen hat er Trap, Cloud Rap und Sampling für sich entdeckt. Autotune, dröhnende Bässe und maschinengewehrartige Hi-Hats sind die Basis für seine Musik geworden, nur textlich hebt sich Jules Werner von den klassischen Hip-Hop-Themen wie Geld, Drogen und Frauen ab.

Mögen wir, weil...

… Jules Werner auf seiner Debüt-EP "Alle meine Freunde und ich“ viel Wert auf seine Songtexte legt. Deutsche Popmusik ist ihm zu fantasielos, zu oft werden die gleichen Themen aufgegriffen. Deswegen will der Münchner seine Hörer in neue Welten entführen. Statt aus seinem persönlichen Leben zu erzählen, drehen sich die Texte von Jules Werner um Zukunft, Science-Fiction und geistige Freiheit. Daher auch die Anlehnung seines Bandnamens an den französischen Schriftsteller Jules Verne.

Er wird entdeckt, weil...

… Jules Werner sich nicht auf irgendwelchen Retro-Trends ausruht. Mit seinen progressiven Sounds und Texten hat der Münchner etwas von einem Rebellen, der Popmusik unkonventionell denkt – und die kann sich mühelos zwischen Yung Hurn, Bilderbuch und Falco einreihen.

