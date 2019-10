Band der Woche // Elena Steri Von Gefühlen und den kleinen Dingen

An Elena Steri und ihren träumerischen Ukulele-Songs kommt man gerade in der fränkischen Singer-Songwriter-Szene nicht vorbei. Dabei hat die 21-jährige Nürnbergerin erst im Februar ihren ersten Auftritt gehabt.

Was man wissen muss...

Elena Steri hat sich in ziemlich kurzer Zeit einen Namen in der fränkischen Singer-Songwriter-Szene gemacht, unter anderem weil sie als Support für James Mackenzie und Tomberlin gespielt hat. Wenn man bedenkt, dass ihr erstes Konzert erst im Februar 2019 war und sie jetzt schon knapp 30 weitere Shows gespielt hat, ist das ganz schön beachtlich.

Mögen wir, weil…

… da auf der Bühne eine junge Frau mit Ukulele und E-Gitarre steht, die mit wenig Equipment unglaublich viel Gefühl und Intimität erzeugen kann. Das zeigt zum Beispiel ihr Auftritt auf dem Klangtherapie Festival 2019. Elena war davon überzeugt, dass auf einem Technofestival auf keinen Fall mehr als eine Handvoll Gäste zu ihrer Show kommen würden. Am Ende war das ganze Zelt voller Leute, die mit geschlossenen Augen auf dem Boden lagen und ihr zugehört haben.

Wikipedia weiß noch nicht, dass…

… der Titel von Elena Steris Debütalbum "A Sleepy Kind Of Blue" ganz gut die Situation beschreibt, in der sie ihre Songs schreibt. Die entstehen nämlich oft, wenn sie nach einer langen Nacht nach Hause kommt, sich ans Fensterbrett setzt und aufmerksam Menschen in ihrem Alltag beobachtet.

Was sie endlich mal sagen wollte…

Elena Steri kennt viele Musikerinnen aus ihrem Umfeld, die sich nicht trauen, ihre Songs zu veröffentlichen – aus Angst, nicht gut genug zu sein. Dabei zeigt der Erfolg von Mine, Ilgen-Nur oder Alli Neumann, dass gerade eine gute Zeit für junge Musikerinnen ist. Elenas Tipp: Haut eure Songs einfach raus. Dem können wir uns nur anschließen.

Sendung: PULS am 28.10.2019 – ab 10.00 Uhr