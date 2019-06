Band der Woche // Danyiom Das Pop-Wunderkind wird erwachsen

Viele glauben immer noch nicht, dass...

…Talentshows echte Talente hervorbringen können. Zugegeben, die Quote ist nicht berauschend, die Namen der meisten Gewinner hat man schon wieder vergessen, wenn eine Woche nach dem Finale die erste Single erscheint. Aber es gibt eben auch richtig gute Künstler, für die wir den Privatsendern dankbar sein können - wenn nicht müssen. Danyiom gehört dazu. 2014 hat er The Voice Kids gewonnen, danach kam ganz brav erst einmal der Schulabschluss und jetzt legt er so richtig los.

Bester Moment...

...diese eine Stelle in „Thirsty“. Oder doch der Anfang von „Dreamers Don’t Believe in Ghosts“! Oder nein, der Chorus von „Real Love“. Ganz egal, Danyiom liefert in jedem Track einfach unfassbar ab. Und zwar nicht nur als Sänger und Performer, sondern auch als Songwriter. Nicht selbstverständlich für einen 19-jährigen und schon gar nicht für einen 19-jährigen Ex-Talentshow-Gewinner mit Major-Label-Plattendeal.

Ein Traum wird wahr, wenn...

…Danyiom den Weg, den er eingeschlagen hat, weiter so konsequent geht. Er arbeitet nicht mit x-beliebigen Hitmachern aus der Industrie zusammen, sondern mit jungen, hungrigen Produzenten wie Bvrger aus Rom oder dem Allgäuer Jaime und performt seine Songs live mit einer kompletten Band. Wenn er sich diese Credibility erhält, könnte Deutschland schnell zu klein für ihn werden.

Das nächste große Ding wird...

…aber erst einmal der Tour Support für Lena, die Danyiom aus seiner Zeit bei The Voice Kids kennt. Lena kann Danyiom sicher Backstage noch einige Tipps geben. Schließlich weiß keine besser als sie, wie man einen Erfolg bei einer Fernsehshow in eine nachhaltige Karriere verwandelt.

