Band der Woche // ALINEA Die nachdenklichen Optimisten

Was man wissen muss...

Jonas Kemmler und Tristan Kaiser kommen aus Finning am Ammersee und obwohl sie nur 100 Meter voneinander entfernt aufgewachsen sind, haben sie sich erst nach der Schulzeit kennengelernt. Heute sind Jonas und Tristan beste Freunde, Arbeitskollegen, wohnen in einer WG und spielen in ihrer gemeinsamen Band ALINEA.

Musik für...

... die emotionalen Momente. Jeder Song auf der EP "Suns" hängt mit einer persönlichen Geschichte zusammen, die vermutlich jeder von uns schon Mal durchgemacht hat - wie zum Beispiel ein tränenreicher Liebeskummer oder eine ausweglose Situation. ALINEA bleiben dabei aber optimistisch und ziehen aus allen noch so schlimmen Momenten etwas Positives.

Mögen wir, weil...

… Sänger und Bassist Jonas mit seiner Familiengeschichte nicht hausieren geht. Erwähnenswert ist sie aber trotzdem. Sein Vater ist der "Bergdoktor" Hans Sigl und seine Mutter Susanne Kemmler. Die Komponistin hat in den 80ern und 90ern viele erfolgreiche NDW-Hits für Hubert Kah, Peter Schilling oder die Münchner Freiheit geschrieben.

Sie sind gut für Bayern, weil…

… sich in Sachen Musikszene am Ammersee viel mehr tun könnte und wir mit ALINEA endlich wieder eine Band aus dieser Gegend gefunden haben. Aktuell gibt es in der Region nämlich nur wenige Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands und entsprechend kann sich eine Musikszene dort nicht richtig entwickeln. Ein Lichtblick ist dabei das Sammersee-Festival mit regionalen Bands, auf dem dieses Jahr unter anderem auch ALINEA spielen werden.

