"Hulapalu", "Hey Baby" & "Atemlos" Wir ranken die Wiesn-Hits der letzten 20 Jahre – nach ihrer Beschissenheit

Vom 21. September bis zum 6. Oktober nimmt uns das Oktoberfest in München wieder in seinen unrasierten, nasswarmen Schwitzkasten. Damit Schlüpferstürmer und Dirndlhasen auch heuer richtig die Zelte "rocken" können, brauchen die Betriebsausflüge und Kreisligamannschaftsausfahrten den richtigen Soundtrack. Wir haben uns für euch die offiziellen Wiesn-Hits der letzten zwanzig Jahre angehört und die Mitgröhl-Songs von schlimm zu sehr schlimm gerankt.

P.S.: Das ist natürlich nur unsere subjektive Meinung und im Endeffekt auch völlig egal. Wiesn-Hits funktionieren.

P.P.S.: Ja, es sind nur 18 Hits in der Liste. Das liegt daran, dass es nicht jedes Jahr einen neuen Wiesn-Hit gab. ;)

18. Emiliana Torrini – Jungle Drum (2009)

Es fängt – wie in guten Horrorfilmen – natürlich harmlos an. Emiliana Torrinis Song ist ein cleverer, ganz und gar okayer Popsong, der in dieser Liste des Grauens eigentlich wenig zu suchen hat. Als Feigenblatt unter den Wiesn-Hits ist er, für die von einem langen Tag auf der Bierbank müden Füße und Nerven, eine willkommene Erholung. Unser Platz 18!

17. Las Ketchup – Ketchup Song (2002)

"Asede he ha eh a heve to te heve e nowa a sami adehedehehd." Einen Text, der schon von vorne herein klingt, als hätte man vier Maß getrunken, kann jeder mitsingen. Der Song ist absolut harmlos und fühlt sich noch so schön nach dem letzten Robinson-Club-Urlaub in Playa de Irgendwas an. Die Muscheln vom Strand haben sich im Badezimmer als Deko-Hingucker auch total bezahlt gemacht. "Einfach Urlaubsfeeling pur", wie die Peggy im Aquafit immer sagt.

16. Sportfreunde Stiller – 54,74,90,2006 (2006)

Dass dieser Song nach der WM 2006 zum Wiesen-Hit wurde, ist eigenlich absurd. Denn welcher Titel erinnert uns mehr daran, dass es mit dem Weltmeistertitel im eigenen Land nichts wurde, als der Sportfreunde Gassenhauer. Gilt natürlich auch für das Rework "54, 74, 90, 2010". Vielleicht ja dann "54, 74, 90, 2026"?

15. Höhner – Viva Colonia (2005)

Wir leben im Jahrhundert der großen Versöhnung, Länder reichen sich die Hände: Bayern und Preußen, Todfeinde der Geschichte, raufen sich für diesen epochemachenden Moment zusammen, begraben das Kriegsbeil. Tausende biergestärke, bayerische Kehlen, die die rheinische Metropole feiern – Bono wäre stolz.

14. Lou Bega – Mambo No.5 (1999)

Angela, Pamela, Sandra, Rita, Erica, Monica, Tina, Mary, Jessica – Lou Bega hat ein ausgefülltes Liebesleben. So eine Liste an Eroberungen wünscht sich der heißblütige Lederhosencasanova auch. Wofür hat man denn das ganze Jahr bei McFit die Waden gestählt? Now’s your time to shine. So schwer kann der Hüftschwung von Lou Bega für einen niederbayerischen Versicherungangestellten ja auch nicht sein!

13. AnnenMayKantereit – Pocahontas (2018)

Es tut mir leid, Henning May, aber auch du bist auf dieser Liste. Ich hoffe Du weißt das.

12. Buddy vs. DJ the Waves – Ab in den Süden (2003)

Dinge, die der Wiesn-Besucher sehr mag: Bier und Schreien. "Ey Yo, was geht!" kann man super schreien. Um die Mallotze-Community in den Zelten auf Temperatur zu bekommen, ist "Ab in den Süden" also längst ein probates Mittel. Wer den Bierhelm auch in den Wintermonaten nicht ausziehen mag, bekommt hier die ersehnten Flashbacks. Malle ist eben doch nicht nur einmal im Jahr.

11. Die Toten Hosen – An Tagen Wie Diesen (2012)

Was auf dem CDU-Parteitag für Stimmung gesorgt hat, kann auch im Festzelt nicht falsch sein. Die CDU darf den Song mittlerweile nicht mehr spielen, das haben ihnen Die Toten Hosen verboten. Das Oktoberfest schon. Vermutlich aber nur, weil Campino noch nie in einem Festzelt war, wenn der Song gespielt wurde.

10. Josh. – Cordula Grün (2018)

Ein junger Mann singt über seine Liebe zu einer Cordula Grün. Ihrem Mann, Eberhart Grün, ist die geheime Liaison unangenehm. Kann man ihm schwer verdenken. Auf der Wiesn wird sich mit solchen Sachen eh nicht aufgehalten. Schleife links, Schleife rechts – eigentlich egal. War alles bisher Vorgeplänkel, geht’s jetzt zur Sache. Das Fremdschamlevel steigt über die magische Naddel-macht-auf-DJ-Grenze. Platz 10 der schlimmsten Wiesn-Hits!

9. Seiler und Speer – Ham kummst (2014)

Besoffen heimgekommen, Frau sauer. Ja, der Plot von "Ham kummst" ist eine Geschichte mitten aus dem Leben des Wiesn-Stammpublikums. Dieses hemdsärmlige Wir-Gefühl, wenn man wieder die Ehefrau verarscht hat, schweißt einfach zusammen. YOLO, oder?

8. Mickie Krause – Schatzi, Schenk mir ein Foto (2011)

Nach "10 nackte Frisösen" und "Jan Pillemann Otze" sein Opus Magnum: "Schatzi, Schenk mir ein Foto", ein absoluter Klassiker des Gaga-Schlagers von Megapark-Maestro Mickey Krause. Was zum Mitklaschen, was zum Mitsingen, was zum Mitrölpsen – und auf jeden Fall in Kombination mit einem viel zu festen Griff um die Hüfte immer noch der beliebteste Anmachspruch im Zelt!

7. Donikkl Und Die Weußwürschtl – So a scheena Dog (Fliegerlied) (2008)

Nein, heute ist kein schöner Tag. Es ist kein schöner Tag, wenn dieses Lied läuft. Nein, nein, nein. Kein schöner Tag. Kein. Schöner. Tag. Nein, nein, NEIN.

6. HoAß – Fassl voll Bier (2010)

Das ist wohl Konsens: Ein volles Fass Bier ist gut. Okay. Die Idee, eine Liste aus den beschissensten Wiesnhits zu machen, halte ich nach diesen Song jetzt für das schlimmste, was Menschen sich ausdenken können: 3. Atombombe, 2. Welthunger, 1. diese Liste.

5. DJ Ötzi – Hey Baby (2000)

U! A! I don’t wanna knooooow... Eigentlich haben sich die NATO-Mitgliedsstaaten in einer gemeinsamen Resolution 2001 geeinigt, dass "Hey Baby" von DJ Ötzi als Massenvernichtungswaffe eingestuft wird und nur unter höchsten Strafen öffentlich aufgerührt werden darf – für die Wiesn hat sich der Freistaat Bayern eine Ausnahmegenehmigung erstritten.

4. Helene Fischer – Atemlos Durch Die Nacht (2014 und 2015)

Mal ehrlich, auch wenn der Titel wie die Faust aufs Auge zum Oktoberfest passt – es gab in den letzten fünf Jahren keinen Song, der in Deutschland so oft gespielt und gesungen wurde, wie "Atemlos". Wer zur Hölle kann sich über diesen Song noch freuen?!

3. DJ Ötzi – Ein Stern, der Deinen Namen trägt (2007)

Er ist wieder da. DJ Ötzi, zum Zweiten. Ja, er hat in seinem Leben abgeliefert, um in dieser Liste doppelt aufzutauchen. Stockerlplatz! Wir verneigen uns in Fassungslosigkeit vor einem der ganz Großen des Genres, einem Meister seines Fachs, einem Superstar unter den Stimmungskanonen, unser Platz 3: "Ein Stern, der Deinen Namen trägt."

2. voXXclub – Rock Mi (2013)

Ich verlasse meinen Körper. Meine Seele fliegt frei über dem Schreibtisch. Ich lasse alle Gedanken los. Ich bin nicht hier, ich arbeite hier nicht, ich schreibe keinen Text über Wiesn-Hits. Ich bin ein Herbstblatt im Wind – frei und sorglos.

1. Andreas Gabalier – Hulapalu (2016 und 2017)

Dass ein Lied von einem Typen, der in Hakenkreuz-Pose auf seinem Albumcover posiert, der von "Heimatsöhnen" singt und frauenfeindliche und homophobe Texte schreibt, auf einem Fest gespielt wird, auf dem Männer und Frauen aus allen Nationen, aller Hautfarben und aller sexueller Orientierungen zusammen feiern ist EINFACH! NUR! ABSURD! Hulapalu my ass.

