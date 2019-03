SXSW 2019 Diese 11 Acts gehören 2019 in eure Playlists

Wir waren für euch beim größten Newcomer-Festival der Welt, dem South by Southwest in Austin, Texas und haben dutzende neue Bands und Künstler*innen gesehen. Die besten stellen wir euch hier vor.

Wenn die texanische Hauptstadt Austin Mitte März die Tore für das South By Southwest (SXSW) öffnet, dann strömen nicht nur hunderttausende Konferenzbesucher aus der ganzen Welt in die Stadt, um über die neuesten Techniktrends zu debattieren, von Politikern, Stars und Silicon-Valley-Innovatoren zu hören und danach bei markengesponsorten Freigetränken die Sonne zu genießen. Nein, es verwandelt sich auch jede erdenkliche Location, von der Kirche bis zur Tiefgarage, zur Bühne für die heißesten Musik-Newcomer, die sich hier den kritischen Ohren und Augen von Labelmenschen, Bookern und Journalisten stellen. Wir haben versucht, von den gut 2.000 Acts aus über 60 Ländern so viele wie möglich live zu sehen. Das sind unsere Favoriten:

CHAI (Nagoya, JAP)

Gefällt Fans von: CSS, Le Tigre, Yeah Yeah Yeahs

Diese vier japanischen Frauen verkörpern Body Positivity und gute Laune mit jeder Faser und jedem Ton. Ihre Message: Jeder ist auf seine eigene Art und Weise "niedlich" oder "kawaii" - egal wie breit die Nase oder wie schmal die Augen sind. Zu schweißtreibenden Drums und schrägen Synthies performen sie kleine Choreografien und covern zwischendurch auch mal die Ting Tings. Wer danach nicht glücklich und mit breitem Grinsen die Party verlässt, hat kein Herz.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. CHAI『N.E.O.』Official Music Video

Haiku Hands (Sydney/Melbourne, AUS)

Gefällt Fans von: Spice Girls, Beastie Boys, Charlie XCX

Fun, Fun Fun: Die drei Australierinnen sind großartige MCs! Haiku Hands sprengen jeden Dancefloor mit ihrem Formationstanz, mit klugen, parolenhaften Lyrics und irre tanzbaren Beats. Als hätten die Beastie Boys die Spice Girls zum Dance-Battle aufgefordert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. HAIKU HANDS - NOT ABOUT YOU {Official Video}

San Mei (Gold Coast, AUS)

Gefällt Fans von: Metric, Banks, The Kills

Zufällig reingestolpert und dageblieben: So entdeckt man beim SXSW meistens die interessantesten Künstler*innen. Wie auch San Mei alias Emily Hamilton, deren Bedroom-Projekt mittlerweile zu einer vollständigen Band angewachsen ist. Psychedelische Gitarren, poppige Hooks und Hamiltons schimmernde Stimme ergeben einen Sound, dem wir uns nur schwer entziehen können. Außerdem haben wir noch nie eine Drummerin gesehen, die so viel Spaß am Trommeln hatte.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. San Mei — Wonder (Official Video)

Fontaines D.C. (Dublin, IRL)

Gefällt Fans von: Shame, IDLES, Sleaford Mods

Diese Iren sind rau, uneitel und voller Energie! Fontaines D.C. verpacken teils lyrische Texte in breitesten Dubliner Straßenslang und strahlen in jedem Moment auf der Bühne Gefahr aus, allen voran Sänger Grian Chatten. Wir freuen uns schon auf ihr Debütalbum "Dogrel" im April.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fontaines D.C. - Too Real

Wafia (Brisbane, AUS)

Gefällt Fans von: Nilüfer Yanya, Lilly Allen, Lorde

Das australische Label Future Classic ist bekannt für zeitgeistigen Sound mit gewisser Pop-Affinität. Hier sind Acts wie SOPHIE, Flume und Nick Murphy gesignt - und auch die Newcomerin Wafia. Die ist als Jugendliche von den Niederlanden nach Australien ausgewandert und macht jetzt zwischen Brisbane und LA pendelnd astreine Popmusik mit catchy Texten. Wir haben sie ausgerechnet in einer Kirche gesehen und konnten es kaum glauben, als das Publikum gesammelt zu tanzen begann. Wafia wird euch bald in den Umkleidekabinen diverser Klamottenläden begegnen, da sind wir uns sicher.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. WAFIA - I'M GOOD [OFFICIAL VIDEO]

Dylan Cartlidge (Redcar, UK)

Gefällt Fans von: Beck, Outkast und Jamie T

Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen: Der Brite bewegt sich musikalisch irgendwo zwischen Outkast und Beck, rappt bei jedem seiner Auftritte einmal Freestyle und spielt irrwitzige Melodien auf seiner Bassgitarre, während er unablässig seine Hüften schwingt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Dylan Cartlidge - Monsters Under The Bed

Mansionair (Sydney, AUS)

Gefällt Fans von: Zola Blood, Jarryd James, Cut Copy

Wir sind der verführerischen Falsettstimme von Sänger Jack Froggatt von der Straße gefolgt und wurden nicht enttäuscht. Das Trio Mansionair macht den perfekten sommerlichen und absolut treffsicheren Australo-Synth-Pop und es wird Zeit, dass der auch nach Europa kommt. Mansionair haben zwar schon diverse Singles am Start und eine Grammy-Nominierung - ihr erstes Album ist aber jetzt erst erschienen, nachdem sie den Globus an der Seite von Chvrches, Florence + The Machine und Alt-J betourt haben. Die Welteroberung will eben geplant sein.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mansionair - Astronaut (Something About Your Love) (Official Video)

Madge (Los Angeles, USA)

Gefällt Fans von: MØ, Robyn, Lady Gaga

Aufgewachsen ist Cat Leavy aka Madge als Mormonin, bis sie erst nach Freiburg und später nach L.A. gezogen ist. Seither schreibt und produziert sie catchy alternative Popsongs, die auch mal ein Cover von Sum41, No Doubt oder Fleetwood Mac sein können.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Madge - Fight or Flight Club

Spendtime Palace (Costa Mesa, USA)

Gefällt Fans von: Calpurnia, Wanda, Weezer

Es gibt keinen besseren Ort, um die kalifornischen Lokalhelden Spendtime Palace zu sehen als ein kleines Irish Pub, dessen Besucher scherzhafte Pöbeleien und Bierwut gewohnt sind. Die Jungs legen im wahrsten Sinne des Wortes eine richtig gute Show hin: Mit mitreißenden und hervorragend gespielten Indie-Rock-Stücken, aber auch als langhaarige Bühnenclowns und Rowdies, die sich über Flat-Earther lustig machen und der Thekenkraft lautstark zu mehr Trinkgeld verhelfen. Was für eine Gaudi!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Spendtime Palace - Blackout Control (Official Video)

The Pearl Harts (London, UK):

Gefällt Fans von: Deap Vally, The White Stripes, Starcrawler

Wer denkt, dass zwei Frauen mit Drums und Gitarre allein auf der Bühne nicht laut genug sind, der sollte sich mal dringend The Pearl Harts ansehen. Die bringen nämlich zu zweit eine krasse Stadionshow auf die kleine Clubbühne und machen mit fliegenden Mähnen klar, dass sie viel größere Ambitionen haben. Benannt haben sie sich übrigens nach einer legendären Posträuberin.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Pearl Harts - Pullin' My Brains Out

Fanclub (Austin, USA)

Gefällt Fans von: The Pains Of Being Pure At Heart, Chromatics, M83

Das Trio hat im Januar erst seine Debüt-EP veröffentlicht - und mal wieder bewiesen, wie absurd viel Potenzial in der Musikszene von Austin steckt: Fanclub schreiben flirrend-nostalgische Songs voller Melancholie und Hoffnung. Support your local Twee-Pop-Band!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fanclub - Leaves

Diese Bands und Künstler haben wir live gesehen (alphabetisch): Avalanche Party - Anemone - Another Sky - The Beths - Big Bliss - Black Midi - Blushing - The Bright Light Social Hour - Grace Carter - Dylan Cartlidge - CHAI - Cherry Glazerr - The Comet Is Coming - Control Top - Helena Deland - Empath - Fanclub - Fontaines D.C. - Georgia - Sidney Gish - Laura Jane Grace & The Devouring Mothers - Gurr - Haiku Hands - illuminati hotties - Jarryd James - Taylor Janzen - Joan Jett and the Black Hearts - Durand Jones & The Indications - Leikeli47 - K.Flay feat. Tom Morello - Lia Lia - Chloe Lilac - Madge - Mansionair - My Life as Ali Thomas - The Pearl Harts - Mavi Phoenix - San Mei - Oh Pep! - Ouri - SASAMI - Sir Babygirl - The Snuts - Spendtime Palace - Tallies - WAFIA - whenyoung

