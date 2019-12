"Heavy is the Crown" Wie Stormzy zum wichtigsten britischen Künstler unserer Zeit wurde

Spätestens beim jetzt schon legendären Headline-Set des Glastonbury Festivals haben es alle gecheckt: Michael Omari aka Stormzy bewegt die Massen.

Seit seinem Mainstream-Durchbruch Ende 2015 hat Stormzy sich zu einer kulturellen und politischen Instanz entwickelt. Mit seinem eigenen Buchverlag #merkybooks fördert er junge, schwarze Autor*innen, und wie viele andere Briten seiner Generation ist er seit einigen Jahren politisch aktiv. 2018 nutzte Stormzy seinen Auftritt bei den Brit-Awards, um die damalige Premierministerin Theresa May öffentlich zu kritisieren.

In Westlondon war ein Sozialbau namens Grenfell Tower abgebrannt, nachdem bei einer Renovierung brennbares Material verwendet wurde. 72 Menschen starben und viele sahen diese Tragödie als die tödliche Konsequenz einer konservativen Politik, die Jugendzentren, Polizei und Feuerwehr-Kräften die Gelder gestrichen hatte. Stormzy, der selbst in einem Sozialbau in London zur Welt kam, solidarisierte sich mit den Opfern.

Stormzy spricht vielen Menschen aus der Seele. In einem Fernsehinterview erzählte er zum Beispiel sehr eloquent von seinen Erfahrungen mit Depressionen.

Erfolgreich, mit klarer Haltung, und verletzlich: Stormy ist der Posterboy der britischen Musikszene. Kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums "Heavy is the Crown" ist ein Foto von Stormzy in die National Portrait Gallery in London aufgenommen worden. Neben ikonischen Bildern von der Queen, den Beatles und Kate Moss hängt jetzt ein Bild von Stormzy, auf dem er die Weste anschaut, die er bei seinem Glastonbury-Auftritt getragen hat: eine vom Starkünstler Banksy designte, stichsichere Weste im Union-Jack-Look.

Auf dem Kopf trägt Stormzy die Krone, auf die er im Albumtitel anspielt. Es ist ein krasses Bild: Stormzy, ein junger, schwarzer Brite aus der oft als gewaltverherrlichend beschriebenen Grime-Szene, dargestellt wie ein König. King Stormzy der Erste – klingt gar nicht mal so schlecht.

