PULS Open Air 2019 KitschKrieg, Josi Miller, Perel, Salwa Benz uvm. legen bei den Partys auf

Party, Party, Bounce, Bounce: Neben tollen Live-Acts wird es beim PULS Open Air 2019 eine ganze Ladung exzellenter DJs geben. Zu Sets von KitschKrieg, Josi Miller, Perel und vielen mehr könnt ihr bis in den Morgen hart abfeiern!

There's a party goin' on: Wie in den letzten Jahren wird es beim PULS Open Air 2019 neben spektakulären Liveshows und Bandperformances auch wieder grenz- und genreübergreifende Sets diverser DJ-Größen auf die Augen und Ohren geben.

Salwa Benz, Josi Miller, Hoe__mies, Falk Schacht sorgen unter anderem für die nötige Überdosis urbanen Sound, HipHop, Rap Classics und Trap.

Perel, Romare, Kiasmos, Elliver und Co. erschaffen elektronischen Dancefloorsound, atmosphärische Klanggewebe und leuchtende Synthie-Sounds.

KitschKrieg feiern mit euch die größte Party, die das PULS Open Air je gesehen hat. Das Berliner Produzenten-Team um Fizzle, Fiji Kris und °awhodat°, ist im deutschen HipHop aktuell das non plus ultra und sorgt für gleich zwei Premieren: Sie werden die aktuell einzige, deutsche Festivalshow spielen und das bei uns auf dem PULS Open Air! Und zum ersten Mal wird es eine Party von der Mainstage geben - in der Arena, um genau zu sein.

Alle DJs beim PULS Open Air 2019:

KitschKrieg ♥ Fakear ♥ Stimming ♥ Kiasmos ♥ Romare ♥ Christian Löffler ♥ Perel ♥ Josi Miller ♥ Salwa Benz ♥ Hoe__mies ♥ Elliver ♥ Sedef Adasi ♥ Benjamin Fröhlich B2B Manuel Kim ♥ Falk Schacht ♥ Jay Scarlett ♥ Walter Wolff ♥ Aldebaran ♥ RITUAL:DIGITAL ♥ Kim Twiddle ♥ Muun ♥ Lena Bart ♥ Etzo B2B Lily Lillemor ♥ Cashmiri ♥ Arta Narini ♥ Laetizia ♥ Ninja Hagen ♥ DJ Fex

Alle Live-Acts beim PULS Open Air 2019:

AnnenMayKantereit ♥ Bosse ♥ dicht & ergreifend ♥ Leoniden ♥ Maribou State ♥ Giant Rooks ♥ Blood Red Shoes ♥ Nura ♥ Izzy Bizu ♥ KYTES ♥ Dream Wife ♥ Eunique ♥ KID SIMIUS ♥ Mine ♥ BHZ ♥ Kelvyn Colt ♥ Siegfried & Joy ♥ L'Impératrice ♥ Jade Bird ♥ IDER ♥ Flavien Berger ♥ Rikas ♥ Caroline Rose ♥ Pish ♥ Serious Klein ♥ BLVTH ♥ Novaa ♥ Yukno ♥ Alli Neumann ♥ Keir ♥ Amilli ♥ Hope ♥ Luke Noa ♥ Die Sauna ♥ Cosma Joy ♥ BdotIssa ♥ MARY LOU ♥ LORiiA

