PULS Festival 2017 Schaut euch die Konzerte aus München im Livestream an

Ja, es ist schmuddelig draußen und ja, da will man am liebsten auf der Couch bleiben. Und trotzdem könnt ihr beim PULS Festival 2017 live dabei sein: Wir streamen die Konzerte von Megaloh, Käptn Peng, MEUTE, Noga Erez und vielen mehr. Ist das was? Oh, yes!

Los geht's am Samstag, den 02.12.2017 um 20.00 Uhr hier auf deinpuls.de.

Der Plan für München am 2.12.2017