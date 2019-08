New Music Award 2019 NMA goes Reeperbahn Festival - und ihr geht mit

Aus den besten neuen Bands aus ganz Deutschland wird am 20. September im Grünspan in Hamburg der New Music Award in den Kategorien "Newcomer des Jahres" und "Durchstarter des Jahres" verliehen.

Alle jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova durften einen Kandidaten ins Rennen schicken. In der Kategorie "Newcomer des Jahres" gehen wir von PULS mit Ami Warning an den Start.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ami Warning- Vielleicht lieber morgen

Hier die Liste der für den New Music Award nominierten Acts:

Ami Warning aus München – PULS (BR)

Kelvyn Colt aus Wiesbaden - YOU FM (hr)

Majan aus Schorndorf – DASDING (SWR)

KLAN aus Berlin – MDR Sputnik (MDR)

Mushroom People aus Illingen – 103.7 UNSER DING (SR)

LOVRA aus Berlin – Fritz (rbb)

Horst Wegener aus Wuppertal– 1LIVE (WDR)

LEJO aus Hamburg – N-JOY (NDR)

Skinnyblackboy aus Bremerhaven – Bremen NEXT (Radio Bremen)

Neufundland aus Köln – Deutschlandfunk Nova

Ihr wollt kostenlos beim Reeperbahn Festival und beim NMA dabei sein?

Dann geht am Freitag (16.08.) mal auf die PULS Facebookseite. Dort verlosen wir 1 x 2 Tickets für das Reeperbahn Festival.

Teilnahmebedingungen Teilnehmen darf jeder ab 18 Jahren.

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.

Das Gewinnspiel läuft von Freitag, den 16. August 2019, 14:00 Uhr bis Montag, den 19. August, 14:00 Uhr.

Die Gewinner werden am Montag, den 19. August 2019 über ihren Gewinn im öffentlichen Kommentarbereich auf Facebook benachrichtigt und gebeten, bis spätestens den 22. August 2019 um 20:00 Uhr eine private Facebook-Nachricht an PULS zu schicken.

Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen.

PULS behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Veranstalter des Wettbewerbs und Empfänger der für die Teilnahme bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern Amont Gastro GmbH, Chiemseestraße 17, 83278 Traunstein.

Um auf Facebook teilzunehmen, muss das Posting kommentiert werden.

Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptieren die Teilnehmer/-innen diese Teilnahmebedingungen. Mitarbeiter der Amont Gastro GmbH und deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Keine Lust auf Facebook?

Dann schaltet ein! Vom 19. - 22. August verschenken wir jeden Abend in der Sendung Plattenbau - zwischen 19 - 22 Uhr - Tickets für das Reeperbahn Festival mit denen auch der exklusive Eintritt beim New Music Award gesichert ist!

Alle Infos zum New Music Award findet ihr gleich hier:

Und die Infos zum Reeperbahn Festival gibt es hier: