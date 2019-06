Taubertal Festival 2019 Auf diese fünf Acts freuen wir uns beim Taubertal

Nur noch ein paar Wochen bis zum 23. Taubertal Festival! Wir empfehlen vom 8.-11. August diesen fünf Acts zuzujubeln:

Von wegen Lisbeth

Wir haben es ja schon ausführlich analysiert: Von Wegen Lisbeth sind die perfekte Festivalband. Die Berliner machen, was einige sich heute gar nicht mehr trauen: Indie-Pop. Das Ganze auch noch auf Deutsch, was ja an sich schon schwierig ist, einfach wegen der hohen Gefahr, richtig peinlich zu werden. Aber Von Wegen Lisbeth kriegen es irgendwie hin, dass Indie-Pop auf Deutsch übertrieben swaggy rüberkommt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Von Wegen Lisbeth - Westkreuz (Offizielles Musikvideo)

Dazu kommt, dass sie auch soundmäßig einiges wagen: trashmäßige Gameboymusik, Kinderpianos - alles, was interessante Töne von sich gibt, passt auf einen Von-Wegen-Lisbeth-Song. Ihr neues Album "sweetlilly93@hotmail.com" geht diesen Weg konsequent weiter und versorgt uns mit Ohrwürmern, die immer auch als kritischer Kommentar auf unsere Gesellschaft und Lebenswelt gelesen werden können. Ach ja - live sind sie auch noch richtig gut. Sollte man sich auf jeden Fall geben!

Hauptbühne

Samstag 10. August

19:00 – 20:10 Uhr

Moop Mama

Egal, wo Moop Mama auftauchen, sie machen auf jeden Fall eine Party daraus: Im Park, vor dem BR-Gebäude in München oder eben auf dem Taubertal Festival am Freitag.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Moop Mama - Molotow (live beim PULS Open Air 2018)

Es ist einfach schwer möglich, zu dem Sound der Drums und Bläser zusammen mit den filigran geflowten Rap-Texten von Keno auch nur einigermaßen still zu halten. Gerade noch hat die Band ihren zehnjährigen Geburtstag gefeiert, aber das Fest ihres Urban-Brass-Sounds geht den ganzen Sommer lang.

Hauptbühne

Freitag 09. August

17:30 – 18:40 Uhr

OK Kid

Die Gießener sind immer ein Garant für gute Stimmung auf Festivals. Wie kaum eine andere Band schaffen es OK Kid, die Dilemmas der Millenials in witzige und schlaue Texte zu packen und ihre Message über tanzbare Beats quasi hintenrum in unsere Köpfe zu pressen. Ihr Sound ist von allen Genres beeinflusst, die heute relevant sind: HipHop, Rock und elektronische Beats werden zum ganz eigenen OK Kid-Sound verwurstet - und der hat uns ja schon einige Hits beschert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. OK KID - Lügenhits

Die Band weiß außerdem ganz genau, wie man ein Festivalpublkum bei Laune hält: Ihr eigenes Festival "Stadt ohne Meer" in Gießen (das bekanntlich nicht am Meer, immerhin aber an einem Fluss liegt, der Lahn) läuft seit zwei Jahren sehr erfolgreich.

Hauptbühne

Freitag 9. August

19:30 – 20:40 Uhr

Megaloh

Megaloh ist nicht wegzudenken aus der deutschen Rapszene. Der Berliner wird nicht zuletzt für seine verdammt ehrlichen Texte geliebt. Es geht ihm nicht darum, die krasseste Karre zu fahren oder wie viele Stellen der Kontostand hat:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BSMG (Ghanaian Stallion x Musa x Megaloh) - Jesse Owens (Offizielles Video)

Megaloh arbeitet hart dafür, seine Family durchzubringen. Dafür hat er auch deutlich mehr zu erzählen als der Durchschnitt der bundesdeutschen Rap-Armee. Zum Beispiel darüber, wie es sich anfühlt, als Sohn niederländisch-nigerianischer Eltern in Deutschland zu leben. Und wehe, ihr tanzt dazu nicht, dann wird euch Megaloh so lange von der Bühne aus anpeitschen, bis ihr völlig verschwitzt alle seine Texte mitgrölt.

Sounds For Nature Bühne

Samstag 10. August

21:20 – 22:10 Uhr

Frittenbude

Die Aftershow-Bühne im Steinbruch auf dem Taubertal-Festival ist legendär. Und diese Band passt in den Steinbruch wie die Faust aufs Auge: Freitagnacht werden Frittenbude euch mit Beats und Texten vollballern, bis gar nichts mehr geht.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Frittenbude - Mindestens in 1.000 Jahren (Live beim PULS Open Air 2016)

Frittenbude können alles: Kluge Texte schreiben, übertriebene Beats komponieren und kranke Parties schmeißen. Auch auf ihrem neuen Album "Rote Sonne" macht dieses Pop-Triptychon wieder richtig Spaß. Wir empfehlen: Spätestens jetzt noch die Texte von "Kill Kill Kill" und "Vida" auswendig lernen und dann mit ner ordentlichen Portion Glitzer im Gesicht los zur Aftershow-Party.

Aftershow-Bühne Steinbruch

Freitag 9. August

01:00 – 02:10 Uhr

Sendung: PULS am Freitag, 21.06.2019 - ab 15 Uhr