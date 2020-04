Macarena, Gangnam Style & Co. Die schlimmsten Tanztrends aller Zeiten

In Erinnerungen an gemeinsame Partys mit Familie, Freund*innen oder Kolleg*innen zu schwelgen, kann so schön sein. Bis einem wieder einfällt, was passiert, wenn genug angetrunkene Nasen auf einem Haufen sind. Irgendwann packt immer irgendjemand den "Spotify-DJ" aus, legt sowas wie "Macarena" auf und versucht mit einer halbimprovisierten Choreo alle auf den Dancefloor zu ziehen – oder fällt beim "Gangnam Style" vom Tisch.

An dieser Stelle übernehmen wir gerne den Job, euer Gedächtnis an vergangene Tanztrends wieder aufzufrischen oder besser noch in Schwung zu bringen! Denn egal wie absolut schlimm und durchaus verzichtbar der ein oder andere Tanz war und ist, unverzichtbar peinlich schön sind sie alle schon auch. Versprochen!

15. Hotline Bling

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Drake - Hotline Bling

Weil Drakes neuster Internet-Hype "Toosie Slide" uns zu dieser Liste hier inspiriert hat, darf der Meister abseitiger Tanz-Performances in diesem Ranking natürlich nicht fehlen. Das Übel ist beim "Hotline Bling" wahrscheinlich noch am geringsten, weil wir unsere Energie hier eher in die Kreation von funny Memes und Vines gesteckt haben, als die weirden Moves wirklich nachzutanzen. Und ernsthaft: Versucht das mal richtig nachzutanzen! Dazu ist wahrscheinlich nur Drake selbst im Stande. Aber so schenkte uns dieser Tanztrend neben bester Internet-Unterhaltung auch wild um sich fuchtelnde Menschen in Clubs und das Revival des Cellphone-Moves. Nicht zu vernachlässigen!

14. The Flick Of The Wrist

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Chedda Da Connect - Flicka Da Wrist

Wir sind verliebt! Weil der "Flick of the Wrist" aussieht wie eine perfekt ausgeführte Runde Scharade. Nämlich dann, wenn auf deinem Zettel sowas wie "Schneebesen" oder ganz platt "Frühstück" stehen würde. Eine absolute Empfehlung auch an dieser Stelle als neue Morgenroutine: Erstmal mit Chedda Da Connect die Handgelenke warm machen bevor's an einem neuen Homeoffice-Tag vom Bett an den Schreibtisch geht.

13. Hit The Quan

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. iLoveMemphis - Hit the Quan (Official Video)

iLoveMemphis ist der beste Beweis dafür, dass absolut offensichtliche Tanz-Choreos in Musikvideos schon immer zum Erfolg eines Songs beitragen konnten. Der Rapper aus Atlanta hatte davor und danach nie wieder auch nur ansatzweise einen so großen Hit (The Quan, lel). Dabei ist der Tanz eigentlich sogar geklaut – und zwar aus dem Musikvideo von Rich Homie Quan zum Song "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)". Ehrlich gesagt, irgendwie gähn!

12. Single Ladies

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It) (Video Version)

Erstmal vorweg: Der Tanz an sich ist großartig! Ohne Witz, Beyoncé ist einfach die Krasseste. ABER: Liebe Giselas, Brigittes und Barbaras da draußen, es ist super cool, dass ihr Single seid und das auch gerne zeigt, wirklich! Nur eigentlich sind wir Frauen doch längst zu unabhängig, um einen Balztanz aufs Parkett zu legen, oder? Vor allem auf Hochzeiten. Kein Ring am Finger? Kein Problem!

10. Der Twerk

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake

Rihannas Flow in "Work" ist Hammer, keine Frage, dann noch der Gastauftritt von Drizzy und es zieht einen quasi automatisch auf die Tanzfläche. Wenn man sich wegen der unfassbar heißen Stimmung dieses Songs instinktiv zum Twerken animiert fühlt – okay. Aber spätestens seit Miley Cyrus 2013 bei den MTV VMAs auf die Idee kam, Robin Thick anzutwerken (igitt!) und damit scheinbar auch die Motivation vieler weißer Frauen geweckt hat, sich das Twerken von nun an gegenseitig in "How to twerk"-Tutorials beizubringen... sagen wir Ciao!

9. Der Dab

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Migos "Look At My Dab (Bitch Dab)" (WSHH Exclusive - Official Music Video)

Ist der Dab überhaupt ein Tanz, fragt ihr euch? Wikipedia zum Beispiel nennt es eine Tanzfigur und die SZ schreibt über "einen Tanz, der seine Vollendung in einer selbstbewussten Pose findet". Problem erkannt? So ziemlich jeder Mensch mit Internetanschluss, Fernseher oder Tageszeitung kennt den Dab, hat ihn sicher schon das eine Mal zu oft ausgepackt und vielleicht sogar ein Video von sich gepostet. Auch 50-Jährige. Uff! Sogar Migos, die als die Schöpfer des Dancemoves gelten, haben ihn endgültig für tot erklärt. Also R.I.P. Dab!

8. Der Shuffle

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock - Party Rock Anthem (Official Video)

Erste Assoziation mit dem Shuffle: Atzen-Gedächtnis-Jalousie-Brillen, Glitzerleggins, die im Schritt und an den Knien zu weit sind und Kinderdisse. Der Shuffle ist eigentlich ja gar keine Erfindung der 2010er – er ist ursprünglich in der Techno-Szene der 80er entstanden. Und eigentlich super cool, weil echt auch schwer zu tanzen! Aber LMFAO haben ihn leider ganz schön whack gemacht!

7. The Floss

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Katy Perry - Swish Swish (Live on SNL)

Alles fing an mit einem Jungen, der mit Rucksack bepackt seine Ärmchen zu Katy Perrys "Swish Swish" hin- und herschwingen ließ. Hach, das Internet! Natürlich ging das ganze sofort viral und wurde sogar für Fortnite animiert. Nur die Mutter von Russel "the backpack kid" Horning fand das nicht so lustig und klagte gegen die Spieleentwickler von Fortnite. Hach, die USA! Wegen seiner Überpräsenz ist es aber auch gar nicht so verkehrt, dass der Floss-Dance irgendwann mal Spielstopp hatte. Wer ihn heute noch zum allgemeinen Vergnügen auspackt, hat wohl die letzten Jahre unter einem Stein gelebt.

6. Gangnam Style

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V

Ohp. Ohp. Ohp. Oh. Oh. Obacht! Dieser Tanztrend war echt lange unantastbar erfolgreich. Zumindest wenn es nach YouTube-Zahlen geht. Fast fünf Jahre hielt sich der "Gangnam Style" als erfolgreichstes Video auf der Plattform. Nicht nur zahlreiche Selbstversuche, Parodien und den wahrscheinlich schlimmsten Ohrwurm der Welt (nach "Coco Jambo") verdanken wir PSY – sondern ein Stück weit auch die gesamte K-Pop-Welle samt BTS und Co. Danke?

5. Watch Me (Whip/Nae Nae)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Silentó - Watch Me (Whip/Nae Nae) (Official Music Video)

"Whatch me whip, whatch me nae nae" – wie bitte was? Wie dem auch sei. Aus viel mehr Text besteht der Song von Silentó tatsächlich nicht. Viel wichtiger als Text lernen war 2015 schließlich auch, die Schritte auf die Kette zu bekommen. Hut ab, wenn ihr das stanky leg mal richtig gestanden habt. Ob wir das auch heute noch sehen wollen? Eher nae nae!

4. Harlem Shake

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Harlem Shake [BEST ONES!]

Jetzt sind wir doch noch an dem Punkt angekommen, an dem die Bezeichnung "Tanz" echt fragwürdig wird. Der Harlem Shake war nämlich viel mehr als das: ein Hype, ein Lebensgefühl, für viele Menschen der Ausbruch aus der Komfortzone, rein in eine YouTube-Compilation. Kleiner Tipp an dieser Stelle: Um komplett auszurasten und sich mal wieder alles aus dem Leib zu shaken, gibt’s auch andere Songs als Baauer und den billigsten Drop aller Zeiten!

3. Der Ketchup-Song

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Las Ketchup - The Ketchup Song (Asereje) (Spanglish Version) (Official Video)

Hui, da kommt endlich Urlaubsfeeling auf! Wirklich jetzt, der Ketchup-Song ist genau dieses eine Sandkorn, das sich ganz tief in deiner Arschritze festgesetzt hat. Aserejé, ja deje tejebe tude jebere und so weiter und so fort. Immer noch nicht raus? Dann am besten mit drei Litern Pina Colada wegspülen.

2. Ai Se Eu Te Pego

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego - Video Oficial (Assim você me mata)

Es wird langsam ganz schön finster hier im Ranking. Wer bis hierhin durchgehalten hat, darf sich jetzt mental an die Clubbar im "Karibik Flair" lehnen und schon mal genüsslich eine Runde Weizen heizen. Denn diesen Tanzmoves wird man in so ziemlich jedem Zustand gewachsen sein. Ein-fach auf je-des Wort ei-ne Be-we-gung! Und wer den gruuuufie Sound noch nicht ganz fühlt, orientiert sich einfach am fancy Klang des Akkordeons. <3

1. Macarena

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Los del Río - Macarena 1996 (High Quality Audio)

Wie ist es möglich, dass sich der Macarena (mit Entstehungsjahr 1996!) bis heute so hartnäckig gehalten hat? Wie? Einfach wie? Ah stimmt, ganz vergessen, in einer Gruppe zusammenzustehen, parallel die Hände auszustrecken, auf die Hüften zu klatschen, in die Knie zu gehen und sich dann gleichzeitig um 90 Grad zu drehen is soo much fuuuuun!

