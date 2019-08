Das PULS On Air Festival Von der PULS Bühne - ins PULS Radio

Hier das PULS On Air Festival "LineUp" + "Timetable":

05.08.2019, 21:00 Uhr: Mine (live beim PULS Open Air 2019)

06.08.2019, 21:00 Uhr: MGMT (live vom PULS Festival 2018)

07.08.2019, 21:00 Uhr: Ilgen-Nur (live vom PULS Festival 2018)

08.08.2019, 21:00 Uhr: Parcels (live vom PULS Festival 2018) Air 2019)

12.08.2019, 21:00 Uhr: Dicht & Ergreifend (live vom PULS Open Air 2019)

13.08.2019, 21:00 Uhr: Dream Wife (live vom PULS Open Air 2019)

14.08.2019, 21:00 Uhr: BHZ (live vom PULS Open Air 2019)

15.08.2019, 21:00 Uhr: L.A. Salami (live vom PULS Festival 2018)

19.08.2019, 21:00 Uhr: Leoniden (live vom PULS Open Air 2019)

20.08.2019, 21:00 Uhr: Jade Bird (live vom PULS Open Air 2019)

21.08.2019, 21:00 Uhr: Giant Rooks (live vom PULS Open Air 2019)

22.08.2019, 21:00 Uhr: ME + MARIE (live vom PULS Festival 2018)

26.08.2019, 21:00 Uhr: BLVTH (live vom PULS Open Air 2019)

27.08.2019, 21:00 Uhr: Caroline Rose (live vom PULS Open Air 2019)

28.08.2019, 21:00 Uhr: Cosma Joy + Münchner Rundfunkorchester (live vom PULS Festival 2018)

29.08.2019, 21:00 Uhr: AnnenMayKantereit (live vom PULS Open Air 2019)

Und falls eure Ohren nach diesem Backflash Blut geleckt haben:

Der Vorverkauf für das PULS Festival 2019 am 29. November in Erlangen und am 30. November in München startet Anfang Oktober. Und auf pulsopenair.de gibt's jetzt schon Tickets für das PULS Open Air 2020. See ya!