PULS präsentiert die Bavarian Export Session von BY-on Vier bayerische Musikperlen beim Reeperbahn Festival 2019

Auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg zeigen die momentan angesagtesten Newcomer-Bands, warum sie der neue Shit sind. Deswegen hat sich das Festival den Ruf erkämpft, so etwas wie das deutsche South By Southwest zu sein. Die vom Förderprogramm BY-on veranstaltete Bayern Export Session präsentiert dabei vier musikalische Highlights, die auf dem Sprung von Bayern Richtung nationale Festivals und Touren sind – oder den Sprung bereits geschafft haben. Wir stellen euch die Acts vor, die am 19. September 2019 bei der Bayern Export Session von BY-on in Hamburg auf der Bühne stehen.

Ami Warning

Wir sind Fans, weil… die Münchnerin Geschichten erzählen kann. Darüber, wie sie sich neu erfindet oder ganz naiv der Liebe zum Opfer fällt. An Amis Sound ist nichts überladen, es wird nichts kaschiert. Ihre tiefe, warme Stimme steht fast nackt im Vordergrund und bleibt hängen. "Momentan" heißt das dritte Album von Ami Warning, auf dem sie neuerdings auf Deutsch singt. Das klingt so gut, dass PULS sie für den New Music Award 2019 nominiert hat.

Das Ding ausm Sumpf

Wir sind Fans, weil… Das Ding ausm Sumpf intelligente Texte mit fetten Beats vermengt und das am Ende so klingt als würden Marteria und Käptn Peng ein Kind bekommen. Im Klosterinternat hat Stefan Mühlbauer alias Das Ding ausm Sumpf Tupac für sich entdeckt, um dann aber doch klassisch Operngesang zu studieren. Am Ende hat die Liebe zum Rap gewonnen und jetzt vermischt er eben Dubstep mit klassischen Streichern und harte Gitarrenriffs mit pulsierenden Hip-Hop-Beats.

Minipax

Wir sind Fans, weil… Minipax eine erfrischende Antithese zu den Wohlfühlsongs von Max Giesinger, Mark Forster und co. darstellt. Minipax haben sich nach dem Ministry Of Peace, dem Kriegsministerium aus dem George Orwell-Roman "1984" benannt. Es geht um politischen Kampf und um eine neue Leidenschaft gegen den Faschismus. Minipax aus Regensburg verzichten in ihren Songs auf stumpfe Parolen und Gewalt und machen Platz für durchdachte Texte und Punk mit ganz viel Herz.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Minipax - Die Beschissenheit der Dinge

Matija

Wir sind Fans, weil… Matija Talent, Ehrgeiz und die richtigen Voraussetzungen für den Erfolg mitbringen. Nach dem Abitur sind die vier Jungs All-In gegangen und haben sich für die Musik als Hauptjob entschieden. Matija sind Pop-Ästheten und Freidenker - und daher keine Musiker, die in der Beliebigkeit verschwinden. Das verhalf ihnen schon zu Support-Shows für The 1975 und Wanda - und auch solo für restlos ausverkaufte Clubshows.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Matija - White Socks (PULS Live Session)

Sendung: PULS, 16.09.2019 - ab 10.00 Uhr