PULS Storytime 2021 Das sind unsere 12 Storyteller:innen

Anna-Lena Brunner

Anna-Lena Brunner kommt aus einem Ort mit dem lustigen Namen „Zwiesel“. Der liegt mitten im Bayerischen Wald, was bedeutet: Anna-Lena kommt vom Land! Früher fand sie das richtig uncool, mittlerweile feiert sie es. Sie hat einen ziemlich ungewöhnlichen Nebenjob und fühlt sich gern in Themen ein, mit denen sie per se erstmal nichts zu tun hat. Ihre Story tut ein bisschen weh. Es geht um einen One-Night-Stand, um Menschen, die sich nicht für andere interessieren und das auch nicht verstecken. Aber auch darum, dass die Protagonistin Lise Nähe gerne zulassen würde, aber das nicht richtig hinbekommt. Erster Satz „Lise läuft.“

Hannah Berger

Hannah Berger kann mit Sicherheit wie aus der Pistole geschossen sagen, zu welchem Haus sie in Hogwarts gehören würde. Sie ist nämlich riesen Harry Potter Fan. Hannah ist viel unterwegs, weil: Sie pendelt zwischen Rott in der Nähe von München und Eichstätt, wo sie ihren Master in Literaturwissenschaften macht. Man kann sagen: Alles, was mit Lesen, Schreiben oder Analysieren zu tun hat, ist Hannahs Ding. Ihre Story trägt den Titel „Viertel nach Niemals“ und beschreibt ein ziemlich tristes Leben. Mit Mitte Zwanzig im Großraumbüro, in dem Wandtattoos hängen und draußen tobt das Leben. Hannahs Story wirft die Frage auf: Warum wartet man eigentlich die ganze Zeit auf den perfekten Moment und macht nicht einfach mal?! Erster Satz „Heute vor sieben Jahren.“

