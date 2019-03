PULS Open Air 2019 Die Tagestickets sind da!

Wer? Wann? Wie jetzt? Bosse am Freitag? AnnenMayKantereit am Samstag? Welcher Act beim PULS Open Air 2019 an welchem Tag spielt, ist jetzt safe. Für den kleinen Festivalhunger gibt es nun auch die Tagestickets zu kaufen. Juhuu!