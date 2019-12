PULS Podcastfestival 2020 Podcasts live erleben

Gemütlich daheim auf dem Sofa oder auf dem Weg zur Arbeit – vergesst eure Hörgewohnheiten, denn Podcast goes Bühne. Wir präsentieren euch die aktuell beliebtesten deutschen Podcasts. Zum Hören, Erleben, Anfassen!

Das Line-Up

Das erste PULS Podcastfestival findet vom 03. bis 07. Februar 2020 in München statt. Mit dabei sind die Podcasts Kack & Sachgeschichten, Im Namen der Hose, Gefühlte Fakten, Macchiavelli, Transformer, Beste Freundinnen, Die Lösung und viele mehr!

Ein Festival für die Ohren

PULS präsentiert euch die einzelnen Podcasts in diversen Locations in München. Einen Vorgeschmack aufs Festival bekommt ihr in den aktuellen Episoden unserer PULS-Podcasts. Neue Folgen findet ihr jede Woche auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der BR Podcast-Mediathek.

Extra-Schmankerl für euch

Ihr wollt nicht nur Podcasts hören, sondern auch selbst machen? Perfekt! Denn Linda Becker, bis vor Kurzem Teil unseres Sex-Podcasts Im Namen der Hose, zeigt euch in einem Workshop, wie das geht. Das Beste daran: Der Workshop ist kostenlos!

Tickets und alle weiteren Infos zum Event findet ihr auf podcastfestival.de!