Nürnberg.Pop Festival 2019 Reeperbahnfestival trifft South by Southwest

Bei Süddeutschlands größtem Clubfestival treffen internationale auf regionale Bands, alte Hasen auf Newcomer, quer durch die verschiedenen Stile der Popmusik. Über 65 Acts spielen erstmals an zwei Tagen in der kompletten Altstadt.

Freitag, 11. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Nürnberger Altstadt Samstag, 12. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Nürnberger Altstadt

Was ist bei einem Stadtfestival besonders entscheidend für die Atmosphäre? Die Stadt selbst! Nürnberg ist klein, uralt und gemütlich. Beim Nürnberg.Pop schlängelt man sich durch verschlungene Mittelaltergassen, vorbei an Fachwerkhäusern und historischen Kirchen, von einem Konzert zum nächsten.

In diesem Jahr werden erstmals an zwei Tagen 65 KünstlerInnen aus aller Welt in 25 verschiedenen Spielstätten auftreten - von Kirche über Museum bis Klamottenladen, Eckkneipe oder Szeneclub. Ebenfalls in diesen Jahr erstmals am Start: Die PULS Stage im Untergeschoss des Neuen Museums, wo sich u.a. Pauls Jets, Blond, Yucca, Like Lovers, Ilgen-Nur und Alli Neumann das Plektrum in die Hand geben werden. Neben diesen Unmengen an Live-Musik gibt es natürlich auch wieder ein buntes Rahmenprogramm und eine Konferenz rund um das Thema Popkultur.

Alle Infos zum Nürnberg.Pop Festival 2019 Wann? 11. & 12. Oktober Wo? Nürnberger Altstadt Wer spielt? The Strumbellas, ROOSEVELT, Lola Marsh, Blackout Problems, Enno Bunger, Döll, Carl Cari, Amilli, BLOND, Ilgen-Nur, Alli Neumann, like lovers, Tristan Brusch, Svavar Knutur & Band, Go Go Berlin, Pauls Jets, Axel Flóvent, Bloodhype, TIAVO, Jugo Ürdens, Jinka, mola, Akne Kid Joe, The Rocketboys, Mia Morgan, Matija, Malik Harris, Bluestaeb, Hanna Sikasa, DAS MOPED, John Garner, LIONLION, Apaath, We Brought A Penguin, Edi Nulz, Sunday Morning Orchestra, ESKALATION, Schlakks, Die Nowak,elena steri, Himpfelshofer Herzensbrecher, The Air We Breathe, Edi Nulz uvm. Wo gibt's Tickets? Auf der offiziellen Website vom Nürnberg.Pop. Wie viel kosten Tickets? Das Ticket kostet noch (Early Bird) 51,75 Euro. Besonderer Charme Wo soll man da bloß anfangen? Das Nürnberg.Pop ist ein Erlebnis für sich. Und dafür gibt's viele Gründe. Zum einen kann man Jahr für Jahr tolle neue Bands kennenlernen. Zum anderen können selbst Nürnberger neue Seiten ihrer Stadt entdecken, weil die Bands nicht nur in den gängigen Clubs und Konzertsälen rund um den Hauptbahnhof auftreten, sondern zum Beispiel auch in Cafés, Bars, Platten- oder Klamottenläden, einer Kirche und einem Hotel. Anfahrt Wer in Nürnberg wohnt, fährt am besten mit den Öffentlichen zum Hauptbahnhof und beginnt mit dem lustigen Location-Hopping. Alle anderen: Der Hauptbahnhof ist das Ziel - egal, ob mit Zug oder Auto. Camping & Parken Parken in der Innenstadt ist ja immer so ne Sache. Es gilt das Prinzip: Wer suchet, der findet. Parkhäuser gibt's in Bahnhofnähe jedenfalls genug. Und Camping ist in dem Fall natürlich Quatsch. Da empfiehlt sich dann doch eher die Jugendherberge oder ein Hotel. Essen & Trinken Gibt's. En masse.

Einige Nürnberg.Pop Festivalbands waren schon bei uns zu Gast. Und das klingt dann so...

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Blackout Problems - Limit (PULS Live Session)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Roosevelt - Night Moves (Live beim PULS Open Air 2016)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LIONLION - What Do I Know (PULS Live Session)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ilgen-Nur - Cool (PULS Live Session)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Blond – Madame Alone (PULS Live Session)