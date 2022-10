LISTEN TO MUNICH pop.culture.summit Die neue Popkonferenz für München

Am 11. und 12. November geht der Diskurs über Popularmusik und deren Förderung in München in eine neue Runde: Die Feierwerk Fachstelle Pop, Anlaufstelle zur Förderung, Vernetzung und Interessenvertretung der popkulturellen Szenen in München, lädt ein zu LISTEN TO MUNICH pop.culture.summit – der Popkonferenz für München, die Entscheider:innen aus Politik, Verwaltung und freier Szene produktiv zusammenbringt.