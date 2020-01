PULS Lesereihe 2020 Die Jury

Ronya Othmann ist süchtig nach Schreiben, hat sie uns erzählt. Kein Wunder: In den letzten beiden Jahren hat sie mit ihren Texten einige Preise abgeräumt. Darin beschäftigt sie sich vor allem mit den Themen Migration, kulturelle Identität und ihren eigenen kurdisch-jesidischen Wurzeln. 2018 war sie Jury-Mitglied beim „International Film Festival Duhok“ in der Kurdischen Autonomieregion Irak. Anders als die Hauptfigur ihres Debütromans “Leyla”, Tochter eines Geflüchteten, die sich entschließt in Syrien Soldatin zu werden, kämpft Othmann lieber mit Worten statt mit Waffen. Aktuell studiert sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig “Literarisches Schreiben” und hat gemeinsam mit Cemile Sahin die taz-Kolumne OrientExpress.

Mira Mann’s Texte sind ein Spiegel ihrer Seele, ein Blick unter die Oberfläche. Mal darf man sie darin in den Abgrund begleiten, wie in ihrem ersten Gedichtband “Gedichte der Angst”, erschienen kurz nach einer schrecklichen Diagnose: Mann hat Multiple Sklerose. Mal hält sie darin die schönen, zarten Momente fest, wie in ihrem Solo-Debüt-Album “Ich mag das”. Sonst hört man die Sängerin und Bassistin der Münchner Band Candelilla auch mal aus tiefster Seele ins Mikrofon schreien, kann ihr bei Radio 80000 zuhören oder ihre Texte in “Das Wetter” und der Süddeutschen Zeitung lesen.

Maximilian Slowioczek gewinnt 2019 mit seinem Text „Habt ihr keine anderen Probleme?“ und seiner ganz eigenen Art: Slowioczek, der im Öffentlichen Dienst arbeitet und dort eher auf eine trockene und sachliche Sprache achtet, hat sich bei der Lesereihe reimend über belanglosen Fußball-Smalltalk und abgelaufenes Bier aufgeregt. Sonst hört man ihn auch mal in Mundart texten, für seine Band Urtyp Inferno.

Willy Nachdenklich ist dieses Jahr das erste Mal in der Lesereihe-Jury. Wer wäre besser geeignet als einer, der nur Blödsinn schreibt und es damit auf die Werbeplakate einer der größten deutschen Banken geschafft hat. Der Macher von "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" und Erfinder der Vong-Sprache hat einen Hype losgetreten. Vielleicht findet er unter den Nachwuchs-Autorinnen und Autoren dieses Jahr seinen Nachfolger.