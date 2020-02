PULS Lesereihe 2020 Das sind unsere 15 Autor*innen

Lukas Stauss

Lukas Stauss, 29, ist in Stuttgart geboren, ist aber die letzten acht Jahre in München zwischen Playstation und Späti gependelt – auch wenn es davon in München nicht viele gibt. Er zeichnet gerne, mag Poker und Traumtore und Musik findet er auch nicht schlecht. Fast wäre er mal von der Schule geflogen, aber seinen Traumjob hat er trotzdem bekommen.

Yule Burlefinger

Yule Burlefinger, 26, kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Augsburg. Das Haus ihrer Eltern nutzt sie mittlerweile als Abstelllager für ihr Hab und Gut – Minimalistin wird sie nämlich erst in ihrem nächsten Leben. Sie schreibt gerade lieber an vier angefangenen Büchern als an ihrer Masterarbeit, macht irgendwas mit Kunst und übt Handstände.

Nina Vogl