Würzburg, Mainwiesen Umsonst & Draussen Festival 2019

Donnerstag, 20. Juni 2019, 13:00 Uhr Veranstaltungsort: Würzburg, Mainwiesen Freitag, 21. Juni 2019, 16:30 Uhr Veranstaltungsort: Würzburg, Mainwiesen Samstag, 22. Juni 2019, 12:30 Uhr Veranstaltungsort: Würzburg, Mainwiesen Sonntag, 23. Juni 2019, 10:30 Uhr Veranstaltungsort: Würzburg, Mainwiesen

Bands:

13 Crowes, Adam Evald, Amely Day, Amistat, Andi Obieglo, Andreas Kümmert, A Secret Revealed, Ashes Of Sorrow, AskMom, Band of Gypsys, Bea & Konstantin Kobs, Beats & Lyrics & the Iron Band, Black Sea Dahu, Bonn, Boppin B, Chris Louis Müller, Cut that City!, Das ReVier, Deathjocks, Delia Helfenbein, DJ Cosmin, Dorina & the Moves, Dr. Umwuchts Tanzpalast, Echoes of Felidae, Fall, Ferge X Fisherman feat. Ki'Luanda, Gecko & Wolle, Grey Paris, Grombira, Hannah & Falco, Hannes Solo, Jaime, Jakob, Keimzeit, Kyan, Les Berrtas, Lui Hill, Lynchburg Lemonade, Magi Hikri, MainAct, Marie Feiler, Masha Qrella, Me & The Headlights, One of a kind, Pieter de Graaf, Rilan & the Bombardiers, Sara Teamusician, Sons of the East, Tanzkinder, The Bland, The Cool Quest, The Epicureans, The Main Beat, The Inn, Turn the Course, Urban Light, Violet Pilot, Vladiwoodstok, Wolfgang Michael, Zeremony, Zulu

und weitere

Alle Infos zum Umsonst & Draussen Festival 2019 findet ihr hier: