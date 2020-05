Wo? In deinem Zuhause TEDxYOUTH@München goes digital!

Freitag, 15. Mai 2020, 17:00 Uhr Veranstaltungsort: In deinem Zuhause

Neue Herausforderungen brauchen neue Formate. Daher geht TEDxYouth@München in die digitale Welt.

Auch wenn sich in den letzten Wochen die Welt um gefühlt 180° gedreht hat und nur noch weniges so ist, wie wir es kannten, so lassen sich die Damen und Herren von TEDxMünchen nicht davon abhalten, die jungen Menschen da draußen weiterhin inspirieren und hören zu wollen. Denn nur im Dialog mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden, im Ausprobieren und Experimentieren, entstehen Möglichkeiten und Lösungen für den Umgang mit der neuen Situation. Nicht warten, sondern machen. Getreu dem Motto des Online Festivals: „UNSTOPPABLE“.

In deinem Zuhause Zusammen mit spannenden TeilnehmerInnen schaffen sie eine virtuelle Bühne für Ideen, Gedanken, Projekte, die sich explizit an die junge Generation und ihre Herausforderungen richten. Ein Raum für inspirierenden Ideen, relevante Informationen und geballte Motivation. Knackige ExpertInnen-Talks. Interaktive Diskussionsrunden. Mitreißende Performances. Alles live und mit direkter Beteiligung unserer Gäste.

Neben dem Live-Programm wird es im Vorfeld der Veranstaltung auch noch Online-Workshops mit ausgewählten Partnern & Freunden der TEDxMünchen geben sowie eine After-Party mit DJ Live-Set via Social Media. Wie ein Festival eben. Nur digital.

Bisher bestätigte SpeakerInnen sind:

- Franziska Heinisch – Aktivistin und Autorin

- Philipp Kalweit – Jungunternehmer und professioneller Hacker

- Esra Karakaya – Moderatorin und Aktivistin

- Felix Finkbeiner – Gründer und Umweltaktivist

- Fabian Hart – Kolumnist

- Tristan Horx – Zukunftsforscher und Autor

Weitere Informationen rund um das Programm und die Tickets (kostenlos) findest du hier: