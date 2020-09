Reeperbahn Festival 2020 Bavarian Export Session

Aus Bayern nonstop in die Hansestadt und von da hinaus in die Welt: Im Rahmen der Bavarian Export Session werden vier junge Musikprojekte auf dem Reeperbahn Festival vorgestellt.

Mittwoch, 16. September 2020, 18:50 Uhr Veranstaltungsort: Im Livestream

In der dieses Jahr digital veranstalteten Bavarian Export Session im Rahmen des Reeperbahn Festivals präsentiert euch PULS den passionierten Pop-Punk von Lonely Spring, inklusive Ganzkörpereinsatz, sowie den süßlich verqualmten Slackersound eines Telquist. Es gibt wunderbar sequenzierte Electronica zwischen Trip-Hop, House und Synthkaskaden von Umme Block, aber auch umwerfenden „Melancholic Love Shit“ von Songwriterin Elena Rud, deren einmalige Stimme jetzt schon auf Weltklasselevel rangiert. Also für alle was dabei.

Wir empfehlen: Weißbier kaltstellen und die Shows genießen!

Alle Infos und die Streaming-Plattform findet ihr HIER: