München, Gasteig HP8 FRAMEWORKS Festival 2023

Frameworks Festival Festival für experimentelle Popmusik am 10. & 11.2. im Saal X, Gasteig HP8, München Colin Self / Davide and Dissolve / Hatis Not / Inou Ki Endo / Ralph Heidel & Finn Ronsdorf ab 20h / Eintritt frei

Freitag, 10. Februar 2023, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Gasteig HP8 Samstag, 11. Februar 2023, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Gasteig HP8

COLIN SELF (NewYork, Berlin, USA)

DIVIDE & DISSOLVE (Melburne, AUS)

HATIS NOIT (Hokkaido, JPN)

INOU KI ENDO (Graz, AUT)

RALPH HEIDEL feat. Finn Ronsdorf (Berlin, DEU)

TOECHTER (Berlin, DEU)

Audio-Introduction: Mira Mann & WalterP99 Arkestra mit Texfragmenten von Katja Brunner

Ist das noch Pop – oder schon Experiment? Das seit 2011 jährlich stattfindende Frameworks Festival versteht sich als Plattform neuer musikalischer Positionen in den Grenzbereichen zwischen Struktur und abstrakter Komposition. Es möchte Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen globalen Subkulturen Raum bieten, unkonventionelle und innovative Wege unabhängiger Musik zu verfolgen. Gerade auf diesem Feld hat sich in den letzten Jahren eine spannende junge Szene entwickelt, die vor allem in Europa von unabhängigen Labels und Netzwerken von Künstlern getragen wird. In enger Verknüpfung mit den Entwicklungen der elektronischen Musik werden die Parameter der Pop-, alternativen und klassischen Musik dekonstruiert, verfremdet oder mit Klangexperimenten kontrastiert. In der Performanz wird Musik zu einem experimentellen Versuchsaufbau weitergetragen, in dem Strukturen in Echtzeit elektronisch verfremdet oder neu zusammengesetzt werden. Das am 10. und 11. Februar 2022 stattfindende Festival möchte den bisherigen musikalischen Fokus auf experimentelle, elektronische Musik vertiefen und unterschiedliche Akteure aus internationalen Subkulturen zusammenbringen.

DEERHOOF – ABSAGE! - Leider mussten Deerhoof verletzungsbedingt ihre komplette Europatournee absagen, und damit auch ihren Auftritt auf dem Frameworks Festival 2023.

COLIN SELF

Colin Self (they/them) ist Musiker*in und Performer*in und beschäftigt sich mit Environments zur Erweiterung von Bewusstsein, einengenden binären Parametern und begrenzter Wahrnehmung und Kommunikation. Colin Selfs Arbeiten wurden bisher an der Niederländischen Nationaloper, dem Issue Project Room, dem Hammer Museum Los Angeles, dem Museum of Contemporary Art in Chicago, The Kitchen New York, am HAU in Berlin und bei weiteren internationalen Festivals und Institutionen gezeigt. Musikalisch werden digitale Gegenwartsklänge und nostalgische Sounds aus der Jugend miteinander verknüpft und liefern so ein spannendes und höchst politisches Kunstwerk, das wir im Rahmen des Frameworks Festivals erstmalig in München erleben dürfen.

DIVIDE & DISSOLVE

Von den frühen Protestsongs, die aus der gewaltsamen Besetzung von Turtle Island hervorgingen, bis hin zum Kampf der Punkmusik gegen das System stand die Kunst schon immer an der Spitze des gesellschaftlichen Wandels. Sei es durch gezielte Angriffe oder etwas Existenzielleres - leise gesungen oder so laut wie möglich vorgetragen - Musik ist nach wie vor ein Sprungbrett für kollektiven Widerstand. Dennoch nutzen nur wenige Bands ihre Stimme und ihre Plattform so kraftvoll wie Divide and Dissolve. Die beeindruckende Takiaya Reed und Sylvie Nehill tragen ihren Kampf und den ihrer Vorfahren jeden Tag weiter und nutzen die Kraft ihrer Auftritte, um die Aufmerksamkeit auf den anhaltenden Kampf gegen systemische Unterdrückung zu lenken. "Wir möchten einen radikalen Wandel im derzeitigen Paradigma der Selbstgefälligkeit in Bezug auf unterdrückerische Machtdynamiken, Völkermord, Rassismus, weiße Vorherrschaft und Kolonialisierung beobachten", sagte die Band zuvor. "Wir wollen den Stimmen, die traditionell unterdrückt und kriminalisiert werden, mehr Gewicht verleihen und sie bestätigen, bevor sie zu Wort kommen." Im Jahr 2020 sind diese Kämpfe auf neue und immer wieder erschreckende Art und Weise wieder aufgetaucht, doch das Ziel von Divide and Dissolve bleibt ein einfaches: die Zukunft, Befreiung und Freiheit der Schwarzen zu sichern, die Souveränität der Indigenen zu fordern, die Erfahrungen der People of Color zu verbessern und die weiße Vorherrschaft zu zerstören.

HATIS NOIT

Hatis Noit ist eine japanische Sängerin, die aus dem fernen Shiretoko in Hokkaido stammt und jetzt in London lebt. Hatis Noit ist ein erstaunlicher Autodidakt, die sich von allem inspirieren ließ, was sie finden konnte, von Gagaku - japanischer klassischer Musik - über Opernstile, bulgarische und gregorianische Gesänge bis hin zu Avantgarde- und Pop-Sängern. Im Alter von 16 Jahren, während eines Trekkings in Nepal zum Geburtsort Buddhas, wurde ihr klar, dass Singen ihre Berufung ist. Als sie in einem Frauentempel in Lumbini wohnte, hörte Hatis Noit eines Morgens bei einem Spaziergang jemanden singen. Bei näherer Betrachtung handelte es sich um einen weiblichen Mönch, der allein buddhistische Gesänge sang. Der Klang berührte sie so sehr, dass sie sich sofort der intuitiven Kraft der menschlichen Stimme bewusst wurde; ein ursprüngliches und instinktives Instrument, das uns mit der Essenz der Menschheit, der Natur und des Universums verbindet. Der Name Hatis Noit selbst stammt aus der japanischen Folklore und bedeutet der Stiel der Lotusblume. Der Lotus steht für die lebendige Welt, während seine Wurzel die geistige Welt repräsentiert, daher ist Hatis Noit das, was die beiden verbindet. Für Hatis Noit repräsentiert die Musik dieselbe Unterwelt mit ihrer Fähigkeit, uns zu bewegen und auf die andere Seite zu bringen; die Vergangenheit, eine Erinnerung, unser Unterbewusstsein. Nach der Teilnahme an einer Gedenk- und Anerkennungszeremonie, die auf den Rückzug aus dem Evakuierungsgebiet in Fukushima am 31. März 2017 zugeschnitten war, arbeitete Hatis Noit mit dem renommierten bildenden Künstler Nobumichi Asai an einem Projekt mit dem Titel Inori (Gebet), das sie live im Mutek Japan in Tokio vorstellten. Am 23. März 2018 wurde ihre erste rätselhafte EP Illogical Dance auf Erased Tapes weltweit veröffentlicht. Die fesselnde 4-Track-Platte enthält Björk-Kollaborateure Matmos und erschafft einzigartige Songwelten mit transzendenten Gesangsinterpretationen, die gleichzeitig westliche Klassik, japanischen Folk und die Atmosphäre der Natur dekonstruieren und rekombinieren. Nachdem sie kürzlich nach London gezogen ist, hat sie Soloshows und Auftritte auf verschiedenen Festivals in ganz Europa absolviert, darunter eine besondere Live-Performance auf der Mailänder Modewoche 2018. Hatis Noit hat mit Kevin Richard Martin alias The Bug und dem NYX Electronic Drone Choir zusammengearbeitet und ist auf Aufnahmen ihres Landsmanns Masayoshi Fujita sowie des ukrainischen Pianisten und Continuous Music-Pioniers Lubomyr Melnyk zu hören. Sie wurde von David Lynch eingeladen, 2019 bei seinem Manchester International Festival aufzutreten, gefolgt von Headline-Shows in ganz Europa und darüber hinaus, die in einer viel beklatschten, ausverkauften Londoner Show mit dem London Contemporary Orchestra im Southbank Centre gipfelten. Hatis Noit, die von The Guardian als "One To Watch in 2020" bezeichnet wird, arbeitete mit dem Kameramann Vincent Moon für Elevate in Graz, Österreich, zusammen und hat an verschiedenen maßgeschneiderten Musikaufträgen gearbeitet, darunter Fernweh als ihr Beitrag zur Erased Tapes Compilation Music for kō.

INOU KI ENDO

Shilla Strelka ist freischaffende Kulturjournalistin, Kuratorin, Konzertveranstalterin und DJ. Fokus ihrer journalistischen und kuratorischen Praxis liegt auf klanglichen Experimenten und dissidenten Strömungen elektronischer Musik. Als Inou Ki Endo schätzt sie infernale und zerebrale Sounds jenseits des Mainstreams, mit Fokus auf Techno, Industrial, Ambient und Noise. Strelka organisiert Konzerte unter dem Namen Struma + Iodine, kuratiert das Unsafe + Sounds Festival in Wien und ist Teil des das Elevate-Kurator:innenteams in Graz.

RALPH HEIDEL & FINN RONSDORF

Finn Ronsdorf ist Balladensänger, Komponist und Künstler. Laut Vogue ist er “mit seinem nahezu philosophischen Ansatz auf dem Weg, eines der interessantesten Pop-Gesichter Deutschlands zu werden", und die WELT nennt ihn schlicht "Gesamtkunstwerk". Die Musik von Ronsdorf ist eine Melange aus Soul, Blues und großer Pop-Geste, emotional zwischen Tragik und Triumph. Sie handelt von der völligen Hingabe zur Sehnsucht und vom Feiern des Mythos Leben. Seine Performance verbindet deutschen Expressionismus und religiöse Demut. Finn Ronsdorf wurde 1998 als Sohn einer Künstlerin und eines Theologen in Wuppertal geboren. Aufgewachsen in den Wäldern und Bergen des Schwarzwaldes, zog er 2017nach Berlin. "Listening to his voice takes me to some place a hundred years ago." (KCRW Radio)

Ralph Heidel ist Komponist, Multiinstrumentalist und Produzent. Sein 3. Tonträger MODERN LIFE erschien im Sommer letzten Jahres. Heidel erschafft eine Sphäre in der all seine und unsere Gefühle Raum finden. Ihm gelingt es Stimmungsbilder detailreich zu skizzieren und lebendig werden zu lassen, ohne diese zu benennen. Für diese Performance wollen sich Heidel und Ronsdorf auf das Mindeste konzentrieren: Saxophon und Stimme. Nicht nur auf eine Vielzahl an Instrumenten soll verzichtet werden, sondern auch ihr bisher angesammeltes, eigenes Songmaterial wollen die Musiker eine

halbe Stunde lang hinter sich lassen. So ist die Konzerterfahrung nicht nur aus Publikumsperspektive neu, sondern stellt auch für Heidel und Ronsdorf ein Experiment dar.

TOECHTER