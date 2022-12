München, Alte Utting Sternenflotte x Willkommen im Club

Ein Weihnachtshafen über München-Sendling

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich die Alte Utting in ein Meer aus funkelnden Lichtern, wärmenden Feuerstellen und zahlreichen Kunst- und Handwerksständen, die ihre liebevoll geschaffenen Waren präsentieren. Dazu belebt ein tägliches Kulturprogramm für Jung und Alt die Bühne der Piratenbucht.

Q&A mit dem Willkommen im Club Hosts Kathi und Julian

Am Sonntag den 18.02. erwartet euch ein besonder Programmpunkt: Die beiden Hosts Kathi und Julian von Willkommen im Club sind ab 19 Uhr zu Gast in der Sternenflotte und beantworten euch in einem Q&A all eure Fragen. Mehr Infos dazu auch auf dem Instagramkanal von Willkommen im Club