München, Herkulessaal Max Herre & Mikis Takeover! Ensemble

Miki Kekenj und sein Takeover! Ensemble entführen Max Herre in bewährter Takeover!-Manier in die Klassik. Mit klassischen Instrumenten nehmen sie sich seiner Musik an, erdenken Vieles neu. Sie konzipieren Programme, die den Zeitgeist der musikinteressierten »Generation Pop« widerspiegeln, dabei aber den klassischen Raum nicht links liegen lassen. So suchen die Musiker nach der perfekten Symbiose aus Songwriting, Rap und klassischem Ensemblespiel.