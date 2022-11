München, Orangehouse BILBAO

Wow! Es ist schon wirklich beachtlich, was die noch so junge Indiepop-Combo BILBAO in ihrer kurzen Existenz alles erlebt hat: Allein diesen Sommer spielten die vier Jungs aus Hamburg auf über 20 Festivals, darunter Southside, Tempelhof Sounds, MS Dockville, About You Pangea, Deichbrand, und haben mit ihren energetischen Liveshows viele tausende Menschen zum Tanzen und Lachen gebracht.