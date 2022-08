The Roofs Festival, Central Roof Clear Coast

Clear Coast besteht aus drei Freunden, die ihren anhaltenden Enthusiasmus beim Musikmachen teilen. Mit einer Mischung aus Vintage-Synthesizern, verträumten Gitarren, klaren Grundlinien und eingängigen Melodien haben sie ihr eigenes, unverwechselbares Timbre geschaffen. Da sie alles selbst schreiben, aufnehmen und produzieren, versuchen sie immer, neue Elemente in den Mix einzubringen, damit er frisch und einzigartig klingt. Anfang 2022 haben sie ihre zweite EP fertiggestellt, die in diesem Sommer vollständig veröffentlicht wird. Neben dem Aufnehmen und Abmischen der Musik proben sie auch für die kommenden Liveshows in diesem Jahr.