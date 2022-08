The Roofs Festival, Central Roof Sofia Portanet

Seit ihrem Debüt Album ist Sofia Portanet ein schillernder, neuer Stern am Indie-Pop Himmel. „Freier Geist“ war ein absoluter Lichtblick kurz nach dem ersten Lockdown 2020. Die BBC feierte Sofia als "Germany's next international pop star". Der Spiegel schrieb: "Die Versatzstücke ihrer Ästhetik sind die dunkle Poesie und Weichzeichnerwehmut des New Wave, die Hypnotik des Krautrock, der rot-weiß-schwarze Sixties-Chic der White Stripes. Aber dennoch: Ein so elegantes Pop-Pastiche wie Portanet gibt es nicht alle Tage." Es folgten allerlei Aktivitäten live und im TV. Den Sommer nutzte Sofia für Festivalauftritte.