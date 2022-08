The Roofs Festival, Central Roof Kitschkrieg

KitschKrieg haben Pop verändert. Der minimalistische Sound, die charakteristische Bildsprache in Schwarz und Weiß, ihr konsequenter DIY-Ethos, zahllose Hits mit u.a. Trettmann, AnnenMayKantereit und Bonez MC: Nichts und niemand sonst in diesem Land hat die Musikkultur der letzten Dekade so geprägt wie das Produzententeam aus Berlin-Kreuzberg. Nun kanalisieren sie die Essenz ihres Schaffens in ihrem ersten eigenen Album.