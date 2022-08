The Roofs Festival, Central Roof Paula Hartmann

Irgendwo zwischen Berlin und Hamburg, zwischen Schauspiel und Musik, zwischen tatsächlich Erlebtem und wahrhaftig Erdachtem - Paula Hartmann ist eine Künstlerin voller Facetten. Von Oldschool Hip-Hop Samples bis hin zu modernen Trap-Elementen, die von eingängigen Popmelodien mit Auto-Tune Charakteristik zusammengehalten werden. „Wir sind jung was soll uns schon passieren?“, mit Textzeilen wie diesen singt Paula in schnörkelloser und intelligent-zeitgemäßer Sprache über das Erwachsenwerden in einer deutschen Großstadt oder in der Welt als solches.