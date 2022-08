The Roofs Festival, Central Roof ELIF

ELIF ist in aller Munde: Mit „Nacht“ veröffentlichte sie 2020 nach drei Jahren Funkstille aus dem Stand ein Top 10 Album, ein Jahr später folgte die Nummer 1 für die Collabosingle „Highway“ mit Katja Krasavice, sowie eine Nominierung für den Preis für Popkultur 2021 und eine Teilnahme am „Free ESC“ für die Türkei. Mit ihrem Konzert im Rahmen der „O2 Priority“-Serie setzte die 29-jährige Sängerin im gleichen Jahr neue Standards im Hinblick auf Live-Stream-Konzerte in Deutschland.