The Roofs Festival, Central Roof Victoryaz

Victoria Zapf, alias Victoryaz, geboren in der Nähe von Karlsruhe und lebend in München, steht seit 2017 auf der Bühne. Wann immer sich ihr die Gelegenheit bietet, spielt sie vor Münchner Publikum und begleitete sich zunächst selbst mit ihrer Gitarre, inzwischen steht sie mit ihrer fünfköpfigen Band auf der Bühne. Der Livesound bewegt sich zwischen R&B und Soul-Pop mit Jazz- und Hip-Hop Elementen. „Fällt es dir nicht schwer, neue Songs zu schreiben?“, wird Victoria oft gefragt. Die Antwort ist immer dieselbe: „Es ist oft das Einzige, was mir nicht schwerfällt“.