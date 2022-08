The Roofs Festival, Central Roof Moop Mama

Moop Mama sind wieder da! Die Stadt und der öffentliche Raum mit seinen Bewohner:innen sind die Bühne der zehnköpfigen Band aus München - und sie bespielen sie mit brachialer Kraft und Eleganz. Was bleibt, wenn man nicht mehr ausüben darf, was man am meisten liebt und was gleichzeitig die eigene Existenz sichert? Was gibt dann Halt und woran klammert man sich, wenn die Lage aussichtslos scheint? MOOP MAMA thematisieren diese Fragen, immer mit dem Blick auf das große Ganze und ohne sich dabei zu sehr um sich selbst zu drehen.