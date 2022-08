The Roofs Festival, Creative Roof Tash LC

Die in London lebende Künstlerin Tash LC hat sich in kürzester Zeit als DJ, Gastgeberin und Moderatorin sowohl im Radio als auch in Clubs etabliert. Tash ist auf Kiss FM und Worldwide FM zu Hause und hält die Balance zwischen sehr ansprechenden Afro-Jazz- und Highlife-Sendungen und Uptempo-Sendungen mit Kuduro, Gqom und esoterischen Club-Sounds. Mit der Unterstützung einiger der einflussreichsten Institutionen der Tanzmusik und ihrer mühelosen Fähigkeit, die Tanzfläche zu beherrschen, entwickelt sich Tash schnell zu einem der aufregendsten Talente Großbritanniens.