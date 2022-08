The Roofs Festival, Creative Roof Flowdan

Mit einer Karriere, die sich über fast zwei Jahrzehnte erstreckt, ist Flowdan eine der am leichtesten wiederzuerkennenden Persönlichkeiten der britischen Urban Music. Als zertifizierte Kultfigur hat der East London MC eine Karriere hinter sich, die sich durch die gesamte Zeitachse des Grime zieht. Flowdan wurde mit dem Garagenkollektiv Pay As You Go bekannt, bevor er zu den Gründungsmitgliedern der Grime-Pioniere Roll Deep gehörte. Flowdan, der mit einer dröhnenden Stimme gesegnet ist und die erlesene Auswahl an Beats der Gruppe voll ausnutzte, unterstrich den weitläufigen Output der Crew mit seinem gutturalen Yardstyle.