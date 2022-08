The Roofs Festival, Creative Roof Schlachthofbronx

Nach zwei Jahren erfolgreicher Shows im Olympiastadion kommt nun der logische nächste Schritt - eine ganze Bühne voll mit Bass-Musik und Artverwandtem am Olympiasee, mit geladenen Gästen aus Brasilien und England sowie einem großen Querschnitt durch die hyperaktive Münchner Clubszene. Von Dub über Grime bis Kuduro, von Jungle über Soca bis Garage, im Lineup für den ganzen Tag spiegelt sich sowohl Schlachthofbronx' breiter Musikgeschmack als auch ihr internationales Adressbuch. Abgerundet wird der ganze Wahnsinn durch diverse Münchner Sound Bikes, also selbst gebauten Mini-Soundsystemen auf Rädern, die den Tag über verteilt im Olympiapark Sessions spielen werden. Doch auch die Kuratoren Schlachthofbronx selber kommen natürlich mit einem Live-Set an den Start, wie immer berstend von neuem Bass-Material und exklusiven Partystartern für hüftbetontes Tanzen - ein stabiler Tages-Rave am Olympiasee ist also so gut wie garantiert.