The Roofs Festival, Creative Roof MOON MATES

MOON MATES machen atmosphärischen Indie-Pop, getragen von souligen Beats und verträumten Harmonien. Sie vereinen nostalgische Soundelemente mit eigenen Bildern und Geschichten. Leadsängerin Gloria Muschaweck entdeckte ihre Leidenschaft für Songwriting während sie in ihren Teenagerjahren in Neuseeland lebte. Als sie Songwriter und Gitarrist Benjamin Hoffmeister kennenlernte, fingen sie zusammen an erste Songs zu schreiben. Schnell war auch Produzent und Drummer Lucas Adlhoch (u.a. Some Sprouts) mit im Boot – MOON MATES war geboren.