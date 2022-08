The Roofs Festival, Creative Roof Sustain!

Die Münchner Crew Sustain! versorgt alle Drum’n’Bass und Jungle-Hungrigen nicht nur regelmäßig for free im Unter Deck, sondern stopft die hungrigen Mäuler auch immer wieder mit leckeren Schmankerln in anderen Locations der Stadt, wie z.B. der Roten Sonne. Seit über 12 Jahren kommen so regelmäßig Szenegrößen wie Commix, Seba, Paradox, Klute, Breakage, Om Unit oder Dom & Roland in die bayrische Landeshauptstadt. Eins ist sicher, bei Sustain! bleibt kein Tanzbein still!