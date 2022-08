The Roofs Festival, Creative Roof Sally C b2b Gabrielle Kwarteng

Die in New York geborene DJane und Lot Radio-Residentin Gabrielle Kwarteng befindet sich auf einem stetigen, langsamen Weg nach oben. 2019 zog Gabrielle Kwarteng nach Berlin, wo sie begann, regelmäßig in Großbritannien und Europa zu spielen. Ihr lebendiger Vibe hinter den Decks geht Hand in Hand mit ihrer Musikauswahl, die trotz ihrer Herkunft aus vielen verschiedenen Orten und Epochen eine erhebende Vitalität beibehält. Man kann 80er Chicago & 90er NY House, gebrochene Beats, Tribal Percussion Grooves, westafrikanische Disco, Jazz, Acid und eine ganze Menge mehr erwarten.