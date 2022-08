The Roofs Festival, Creative Roof Rawnfunkie

Der DJ, Veranstalter und Radio-/Streaming Host Rawnfunkie ist jedes Wochenende am Start, um dem partyhungrigen Volk seine Künste an den Decks zu präsentieren. Musikalisch bewegt sich der KREW DJ (Münchner DJ Kollektiv) im Bereich Funk, Soul und Rap, wobei er Genregrenzen für überholt hält und deshalb sehr gerne über den Tellerrand hinausschaut und die ein oder andere unerwartete Abzweigung gekonnt nimmt. „It´s got to be funky!“