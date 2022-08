The Roofs Festival, Creative Roof Elena Rud

Zwischen Ausbruch und Besinnung, Verzweiflung und Selbstironie, Festivalbühne und einsamer Badewanne lebt Elena Rud. Die Sängerin wohnt wie ihre vierköpfige Band in München. Zusammen produzieren sie innovative und tanzbare Popmusik, bei der Elenas markante, raue Stimme im Mittelpunkt steht, eingerahmt von Sounds aus Indie-Rock und Synth-Wave. In ihren Texten thematisiert Elena Body Dysmorphia, Anxiety, Sexismus und toxische Beziehungen. Das Auftreten ist selbstbewusst, ihre Message empowernd: Wir alle haben diese Probleme, lasst uns endlich darüber reden. Let's be Rud together.