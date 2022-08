The Roofs Festival, Creative Roof Tori Segura & Violinist NilsBenjamin

Nils Benjamin ist ein junger Geiger aus München. Mit seinen stimmungsvollen Liveshows begeistert er sein Publikum nicht nur auf exklusiven Veranstaltungen und privaten Feiern, sondern auch auf großen Festivals und Konzerten, wie z.B. in der Lanxess Arena in Köln. Tori Segura tritt, seit sie 18 Jahre alt ist, in Clubs in München und Umgebung auf. Über die Jahre spezialisierte sie sich auf Reggaeton und Latin Music und tritt regelmäßig in Clubs vor 300-800 Personen auf.