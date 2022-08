The Roofs Festival, Creative Roof kinniks

Zurück zu den Anfängen. Kinniks' facettenreicher Musikgeschmack wurde durch Reisen in den Orient, seine vielen Stationen in Deutschland und nun in Berlin entscheidend geprägt. Von orientalischen AfroHouse, zu Techhouse bis zu melodischem Techno bietet kinniks eine Variation an verschiedenen Genres. Good things are coming.