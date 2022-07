München, Tollwood Sommerfestival Patti Smith and Band

Wild, ungezähmt, aber voller Weisheit ist die Musik von Punklegende Patti Smith. „Jesus died for somebody’s sins but not mine“ lautet der berühmte erste Satz ihres Albums „Horses“. Das 1976 erschienene Meisterwerk gilt als Meilenstein der Rockgeschichte, die einzigartige Musik ebnet den Weg für die Punk- und New-Wave-Bewegung.