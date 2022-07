München, Werksviertel-Mitte PULS präsentiert: TEDxYouth@München 2022

Dienstag, 26. Juli 2022, 14:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Werksviertel-Mitte

TEDxYouth@München 2022 „WTF!?“ Spannende Speaker*innen, vielfältiges Bühnen- und Festivalprogramm, Raum für Interaktion, Austausch und Diskussion.

Das TEDxYouth@München Festival 2022 will junge Menschen empowern, inspirieren und zum Austausch einladen. Für die Speaker:innen und Besucher:innen werden sowohl auf der Bühne als auch in der Festivalarea Räume geschaffen, um Diskurse zu führen und spannende Projekte und Menschen kennenzulernen. In vielfältigen Workshop-Angeboten können sich alle Besucher:innen aktiv ausprobieren, sowie frische Gedanken und kreative Ideen schöpfen. Denn nur im Dialog mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden, im Ausprobieren und Experimentieren, entstehen Möglichkeiten und Lösungen für eine bessere Zukunft.

WHY WHAT THE FUCK?

Einerseits kehrt gerade an einigen Stellen etwas Normalität in unsere Leben zurück, andererseits haben sich die globalen Ereignisse in den letzten zwei Jahren täglich überschlagen. Wie man es auch dreht und wendet, die einzig logische Reaktion auf all das, ist ein lautes: WTF!?

WTF…

…ist Aufschrei und universelle Frage zugleich.

…ist der Ausdruck einer Generation unter Druck.

…konfrontiert mit Krieg, Klimakrise, Corona & Rassismus.

…zwischen Unsicherheit und Freiheit.

…zwischen depressiver Tragödie und aktivistischem Lebensmut.

POWER TO YOU(TH) – LET’S DO WHAT WE WANT – LET’S DO WHAT WE CAN

Auf insgesamt drei Bühnen (Main Stage, Debate Stage und Lounge), sowie im Workshops-Space und Festival Bereich freut sich das Team auf Inspiration und spannenden Austausch mit unseren großartigen Expert:innen und Besucher:innen.

SPEAKER:INNEN MAIN STAGE

Hannes-Vincent Krause , Psychologe und Wissenschaftler / Thema: „Der Einfluss von sozialen Medien auf die psychische Gesundheit“

, Psychologe und Wissenschaftler / Thema: „Der Einfluss von sozialen Medien auf die psychische Gesundheit“ Mari_an, Künstlerin und TikTok Kanal für Bewusstsein im Umgang mit Tourette im Alltag, / Thema: Inklusion

Künstlerin und TikTok Kanal für Bewusstsein im Umgang mit Tourette im Alltag, / Thema: Inklusion Victoria Reichelt , Journalistin bei Deutschland 3000 / Thema: Politik und Gesellschaft

, Journalistin bei Deutschland 3000 / Thema: Politik und Gesellschaft Dominik Djialeu, Podcaster & Schauspieler / Thema: Queere Lebenswelten

LOUNGE EXPERT:INNEN

Isabell Beer, Autorin und Investigativjournalistin bei Funk / Thema: „Drogen und Entkriminalisierung“

Autorin und Investigativjournalistin bei Funk / Thema: „Drogen und Entkriminalisierung“ Rafaela Roza , Your Money Kanal bei Funk / Thema: Junge Menschen und Finanzen

, Your Money Kanal bei Funk / Thema: Junge Menschen und Finanzen Lauritz Deindl , Topic: „Wie kann Flüchtlingshilfe wirklich funktionieren?“

, Topic: „Wie kann Flüchtlingshilfe wirklich funktionieren?“ CRITICAL FRIENDS Collective: Thema / Wie können wir Wirtschaft neu denken?/ Was bedeutet konstruktiver Aktivismus?

DEBATE STAGE

Kulturelle Aneignung:

Die Praxis der kulturellen Aneignung ist alt, die Debatte dazu vielfältig. Gerade in der Musik werden Elemente verschiedener Kulturen übernommen, durchmischt und weiterentwickelt. Dürfen wir Elemente anderer Kulturen übernehmen? Ist kulturelle Aneignung diskriminierend? Wo fängt kulturelle Aneignung in der Musik an? Kann Hip Hop ein Beispiel für kulturelle Aneignung sein?

Mit u.a. Celia Parbey, Meediha Inan, Shanon Bobinger

KOLLEKTIVE & WORKSHOPS

Consent Calling / Workshop: Sexualität und Body Positivity

/ Workshop: Sexualität und Body Positivity Precious Plastic / Workshop: Recycling / Upcycling

/ Workshop: Recycling / Upcycling High Five e.V. / Workshop: Skateboarding

/ Workshop: Skateboarding Crémbach Kollektiv / Workshop: Siebdruck

/ Workshop: Siebdruck CRITICAL FRIENDS Corner - Wie können wir Wirtschaft neu denken?

- Wie können wir Wirtschaft neu denken? Und weitere…

REFLECTIONS 2022 - NFT KUNSTAUSSTELLUNG

REFLECTIONS 2022 ist eine von Nahid Shahalimi und Lianna Adams kuratierte NFTAusstellung, die von WE THE WOMEN x TEDxYouth@München präsentiert wird, um junge Künstler im NFT-Raum vorzustellen.