Bamberg, Schwarzes Schaf Cocktailgarten PULS Storytime 2021

Donnerstag, 22. Juli 2021, 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Bamberg, Schwarzes Schaf Cocktailgarten

Wir waren auf der Suche nach Bayerns spannendsten Storyteller:innen und deren Storys zum Thema “Lust“. Was wir gefunden haben, wird euch gefallen! Kommt vorbei und überzeugt euch selbst: PULS Storytime geht ab 19. Juli auf Tour und kommt nach München, Augsburg, Bamberg und Passau!



Mit dabei: Eine Auswahl der kreativsten, spannendsten und besten Storys, die zum ersten Mal live auf der Bühne gelesen werden. Was auf die Ohren gibts von der Band CHILDREN, die alle Abende der Tour musikalisch begleiten und selbst eine Story zum Thema "Lust" erzählen wird! Ihr merkt es sicher direkt: Es wird großartig. Also, seid dabei in eurer Stadt. Wir gehen oben ohne (natürlich meinen wir damit die Open-Air Locations) und freuen uns auf euch! Der Eintritt ist in allen Städten kostenlos.

First Come first serve - Bitte habt Verständnis, dass wir nur eine begrenze Anzahl Besucher:innen bei den Events einlassen dürfen.Es gelten die aktuellen Corona- und Gaststätten-Regelungen:► Einlass nur mit FFP2 Mund-und Nasenschutz► Check-In / Kontaktdatenerfassung am Einlass► Keine freie Platzwahl, ihr werden vor Ort von Mitarbeitenden platziert► Gruppen bis zu 10 Personen dürfen an einem Tisch sitzen

Keine Stories ohne passenden Sound