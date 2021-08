Nürnberg, Z-Bau BY.on Sommer Session

𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀𝐇 & 𝐅𝐀𝐋𝐂𝐎 Das Beobachten der Außenwelt, der Lebensrealitäten anderer oder letztlich auch der der eigenen Gefühlswelt – die wohl wichtigsten Mittel, um Songs zu schreiben. Und zwar Songs, denen man sofort die Worte „stark”, „bewegend” oder „gefühlvoll” zuordnen würde, weil sie ganz unvermittelt das Potenzial entwickeln, abzuholen, einzunehmen und nicht mehr so schnell wieder loszulassen.Dem Würzburger Folk-Duo Hannah & Falco gelingt es, genau diese Gefühle aufkommen zu lassen. Vielleicht gerade, weil die Beiden ganz genau hinsehen – auf das eigene Innenleben, die Beziehung zueinander und zu anderen. Nicht ohne Grund trägt ihr Debüt Album den Titel „Field Notes”, in Anlehnung an skizzenhafte Beobachtungen und krude Notizen über die Welt. Hannah & Falco präsentieren hier ein Sammelsurium an Geschichten, das die gesamte Gefühlspalette von hinreißend-herzerwärmend, ironisch-resigniert bis melancholisch-nachdenklich abdeckt. Der charakteristisch mehrstimmige Gesang der beiden lenkt durch die unterschiedlichen Erzählungen und Klanglandschaften und legt die umwerfende Chemie zwischen Hannah Weidlich und Falco Eckhof frei, die in ihrer folk-poppigen Softness an internationale Projekte wie Better Oblivion Communitiy Center (Conor Oberst & Phoebe Bridgers), Bright Eyes oder Angus & Julia Stone erinnert.

𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐔𝐒𝐌 𝐒𝐔𝐌𝐏𝐅 „Im weitesten Sinne HipHop, wie man ihn selten findet: versponnen und klug getextet und im Sound dicht und doch leicht“ // Süddeutsche ZeitungStefan Mühlbauer ist DAS DING AUSM SUMPF. Ein Grenzgänger. Ein Weltenwanderer. Ein Art Rapper, der musikalisch kein Zuhause hat. Hip Hop für Leute macht, die keinen Hip Hop hören. Er hat erst Operngesang studiert, dann VWL, dort auch seinen Doktor gemacht, Preis gekrönt, für diverse Unternehmen gearbeitet und vor drei Jahren seinen Job an den Nagel gehängt, um nur noch Musik zu machen. Seitdem ist vieles passiert: DAS DING AUSM SUMPF erhielt 2018 den bayrischen Kulturpreis, supportete 2019 u.a. Käptn Peng und die Tentakel von Delphi, Das Lumpenpack, Fünf Sterne Deluxe und Fatoni, und spielte auf Festivals, wie dem Open Flair oder Reeperbahn Festival, insgesamt 73 Konzerte in 2019. Außerdem ist DAS DING AUSM SUMPF Teil der Fritztöne von Fritz Kola und wurde für sein am 6.3.20 erschienenes Album „kränk“ von der Initiative Musik gefördert. Und dann kam Corona. Statt aber den Kopf in den Sand zu stecken und nirgends zu aufzutreten, spielte DAS DING einfach überall. Mit der Konzertreihe „Konzerte im Überall“ spielte es in den Isar-Sümpfen, im Fahrstuhl, in Autos, auf Brücken, auf der Münchner Luxusmeile Maximilianstraße oder auf 1500 Meter über 0, auf einem beeindruckenden Gipfel der bayrischen Alpen. In den letzten Monaten wurde es dann etwas ruhiger im Sumpf und jetzt, pünktlich zum Sommer, geht DAS DING wieder um. Mit neuer Musik und u.a. Roger Rekless, Großstadtgeflüster oder Das Lumpenpack.

𝐋𝐎𝐍𝐄𝐋𝐘 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆

Inspiriert durch 2000er Emocore, wie man ihn von Escape The Fates erstem Album Dying Is Your Latest Fashion kennt, verbinden LONELY SPRING alles, was wir uns von der Nostalgie berührt sehnsüchtig zurückwünschen, mit einem eigenen erfrischendem Twist, der die Szene in ihre Zukunft katapultiert.

Lange bahnte sich dieser Sturm an, so veröffentlichten LONELY SPRING bereits im März 2020 ihre Debüt-EP ‚Lovers & Strangers‘, anschließend im gleichen Jahr eine zweite EP ‚Berlin Therapy‘ mit rein akustischen Songs, auf welche ebenfalls 2020 im November die Single ‚Drug‘ folgte, bei der sie sich Sleeping With Sirens-Sänger Kellin Quinn mit ins Boot holten. Darüber hinaus ist der erste Teil des Debütalbums als EP ‚Change The Waters Vol. 1: the art of being miserable‘ bereits erschienen und beinhaltet unter anderem die Single ‚Baby‘, auf welcher Emmy Mack, Sängerin der australischen Band Red Hook, als Feature-Gast zu hören ist.Außerdem tourten LONELY SPRING bereits mit Bands wie Our Last Night, Sea Girls und den Emil Bulls und spielten Shows zusammen mit State Champs, Ignite, As It Is, Hands Like Houses und Being As An Ocean. Ebenso waren sie auf zahlreichen Festivals wie dem Hammaburg Fest, Free and Easy und Jukuu Festival vertreten.