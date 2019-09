Nürnberg, Z-Bau 4 Jahre Z-Bau

Mittwoch, 02. Oktober 2019, 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberg, Z-Bau

𝒂𝒃 𝟏𝟖 𝑼𝒉𝒓 🌞

𝐎𝐟𝐟𝐞𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬, 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐝 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐤𝐫𝐚̈𝐮𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐮𝐭𝐞𝐢𝐥 𝐀 & 𝐂

/ Tag der offenen Tür / Eintritt frei



# Fischer Ateliergemeinschaft

# Mays / Neupert Ateliergemeinschaft

# Atelier Schaller

# Wachsmann / Hafner Ateliergemeinschaft

# Ohrwerk Tonstudio + Bassschule

# Rudeart / Arne Marenda Fotografie

# Schleudergang

# Studio Eins

# Style Scouts Graffitischule

# Urban Lab

# Z-Bräu & Honig Bräu

# Zirkuslabor

# ZYCHEDELIC DJ-Set

&

# offene Musikräume der Neuen Mieter_innen im Bauteil C



𝒂𝒃 𝟏𝟗 𝑼𝒉𝒓 🌚

𝐁𝐚𝐧𝐝𝐬 & 𝐃𝐉𝐬

𝐒𝐚𝐚𝐥 + 𝐑𝐨𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 + 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐞 + 𝐊𝐮𝐧𝐬𝐭𝐯𝐞𝐫𝐞𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞-𝐂𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫𝐠𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞.𝐕.

/ Eintritt 10,- € an der Abendkasse und im Vorverkauf



# Sofia Portanet (Alternative-Pop - live)

# Dehd (sphärischer Indi-Surf-Rock - live)

# Cosmic DJ aka Dschungelbummel (Techno)

# Kenneth Minor Band (poetisch punkiger Folk-Blues - live)

# Knarf Rellöm (Polit-Disco-Funk - live)

# Das Lunsentrio (Lyrischer Protest-Funk des Wahnsinns - live)

# Alba # Malinkaya # mon_a_co (Rap/ Beats/ Vibes)

# Oidorno (vielseitiger Drei-Akkorde-Punk - live)

# KNARRE (Emo-Punk-Quartett - live)

# NEGRA SANTA (Weltmusik aus Argentinien - live)

VERYDEEPRECORDS plays Saal w/

# Windhund (Visuals)

# Magic Meru (Bass/ Witch house/ Beats - live)

# Me Succeeds (Experimenteller Pop - live)

# Anika Väth (Deconstructed Club Music/ Electronic)

# Function Level Marker (Audio visual/ Leftfield Techno - live)

# Philipp Roth (Ambient/ Drone/ Kraut)